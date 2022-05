cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കരിപ്പൂർ: ഹജ്ജ്​ കമ്മിറ്റി മുഖേന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച്​ കാത്തിരിപ്പു​ പട്ടികയിൽ 805 മുതല്‍ 1500 വരെയുള്ളവർ പാസ്​പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന്​ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ്​ കമ്മിറ്റി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവ്​ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക്​ കേന്ദ്ര ഹജ്ജ്​ കമ്മിറ്റി നിർദേശപ്രകാരമാണ്​ പാസ്​പോർട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്​.

ഈ മാസം​ 26ന്​ വൈകീട്ട്​ അഞ്ചിനകം പാസ്​പോർട്ട്​, ഫോട്ടോ എന്നിവ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ്​ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

മറ്റുരേഖകൾ ഹജ്ജിന്​ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട​ശേഷം സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. വിവരങ്ങൾക്ക്​: 0483 2710 717, 0483 2717572.

