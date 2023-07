സി.പി.എം കൊല്ലങ്കോട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവർ അപ്പീലുമായി ജില്ല കമ്മിറ്റിയിലേക്ക്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട്: സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​വ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി.​കെ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, എ​ൻ.​എ​ൻ. കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ്, കെ.​എ​സ്. സ​ലീ​ഖ, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗം വി. ​ചെ​ന്താ​മ​രാ​ക്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തു​ന​ഗ​രം ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എം. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്, കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, സ​തി ഉ​ണ്ണി എ​ന്നി​വ​രെ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ ത​ൽ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​മെ​ങ്കി​ലും ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

ഗോ​വി​ന്ദാ​പു​രം അം​ബേ​ദ്ക​ർ കോ​ള​നി​യി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മു​ത​ല​മ​ട​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം കെ. ​സി​യാ​വു​ദ്ദീ​നെ മു​ത​ല​മ​ട ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്കും ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​വി​നേ​ഷ്, മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ കെ. ​ബേ​ബി സു​ധ എ​ന്നി​വ​രെ ബ്രാ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്കും ത​രം​താ​ഴ്ത്തി. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ കൊ​ടി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സി.​പി.​എം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു സം​ഘം സ​മ​ര​വു​മാ​യെ​ത്തി​യ​ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് വ​ഴി​വെ​ച്ച​ത്. വി​ഷ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. കെ. ​ക​ണ്ണ​നു​ണ്ണി, കെ. ​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ​ത്. കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി പാ​ന​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട മു​ൻ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു. ​അ​സീ​സ്, എ​ല​വ​ഞ്ചേ​രി ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​രാ​ജേ​ഷ്, എം.​എ. ഗ​ണേ​ശ​ൻ, മു​ൻ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​രാ​ധാ പ​ഴ​ണി​മ​ല, പി.​എ​സ്. പ്ര​മീ​ള എ​ന്നി​വ​രെ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

Those excluded from the CPM kollengode area committee appealed to the district committee