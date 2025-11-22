Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 9:44 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 9:44 PM IST

    എസ്​.ഐ.ആർ: വിദേശത്ത്​ ജനിച്ചവർക്ക്​ പേര് ചേർക്കാനാവുന്നില്ലെന്ന്; പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് കമീഷൻ

    എസ്​.ഐ.ആർ: വിദേശത്ത്​ ജനിച്ചവർക്ക്​ പേര് ചേർക്കാനാവുന്നില്ലെന്ന്; പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് കമീഷൻ
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വമുള്ളവരുടെ വിദേശത്ത് ജനിച്ച മക്കള്‍ക്ക് വോട്ടർ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടാകണമെന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിൽ ആവശ്യം. മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധി അഡ്വ. മുഹമ്മദ് ഷായാണ് വിഷയം കമീഷ​ന്‍റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയത്​.

    ചട്ടപ്രകാരം 1992ന് മുമ്പ് വിദേശത്ത് ജനിച്ചവരില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പിതാവിന് പൗരത്വമുണ്ടെങ്കിലോ 1992നുശേഷം ജനിച്ചവരില്‍ മാതാവിനും പിതാവിനും ഇന്ത്യയില്‍ പൗരത്വമുണ്ടെങ്കിലോ ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്‌നമുയരുക. ഫോം 6 എ പ്രകാരം പേര് ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ കോളത്തില്‍ ‘ഇന്ത്യ’ മാത്രമാണ്​ കാണിക്കുക​. വിദേശത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ചേർക്കാൻ സൗകര്യമില്ല. ഇതുമൂലം അപേക്ഷാനടപടികൾ മുടങ്ങുകയാണെന്നും ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെ വിവരം അറിയിച്ചെന്നും ഉടന്‍ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുമെന്നും മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ പുതിയ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകാമെങ്കിലും എസ്​.ഐ.ആർ കരട്​ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഡിസംബർ ഒമ്പതിന്​ ശേഷമേ അവ പരിഗണിക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    പ്രവാസികളുടെ യോഗം വിളിച്ചില്ല; നോര്‍ക്കക്ക് വിമര്‍ശനം

    തിരുവനന്തപുരം: എസ്​.ഐ.ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ബോധവത്കരണ നടപടികള്‍ക്കായി പ്രവാസികളുടെ യോഗം വിളിക്കാന്‍ തയാറാകാത്ത നോര്‍ക്കക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ യോഗത്തില്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശനം. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര്​ ചേർക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ച് പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന്​ പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നേരത്തെ, ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് നോര്‍ക്കക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നെന്നും ബോധവത്കരണ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈമാറിയിരുന്നെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍ രത്തന്‍ യു. ഖേൽക്കർ പറഞ്ഞു. പ്രവാസികളുടെ യോഗം വിളിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോര്‍ക്കക്ക് വീണ്ടും കത്ത് നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    TAGS:Election CommissionSIR
    News Summary - Those born abroad cannot be registered in SIR; Commission says problem will be resolved
