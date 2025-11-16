Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപാ​ല​ത്താ​യി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 6:49 AM IST

    പാ​ല​ത്താ​യി പീ​ഡ​ന​ക്കേ​സ്; പഴുതടച്ച അന്വേഷണം, ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകള്‍

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​ല​ത്താ​യി പീ​ഡ​ന​ക്കേ​സ്; പഴുതടച്ച അന്വേഷണം, ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകള്‍
    cancel
    Listen to this Article

    തലശ്ശേരി: ‘പാലത്തായി പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിയായ അധ്യാപകൻ പത്മരാജനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പ്രധാനകാരണം ആ കുട്ടിതന്നെയാണ്. എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിലും അവൾ തളരാതെ നിന്നു.’ പാലത്തായി പീഡനക്കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന റിട്ട. എസ്.ഐ പി. രമേശൻ ‘മാധ്യമ’ത്തോട് പറഞ്ഞതാണിത്. സ്‌കൂളിലെ ശുചിമുറിയിലെ ടൈല്‍സ് പൊട്ടിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോള്‍ രക്തക്കറ കണ്ടെത്തി.

    റി​ട്ട. എ​സ്.​ഐ പി. ​ര​മേ​ശ​ൻ

    തെളിവുകള്‍ നശിപ്പിക്കാനും പ്രതിയും കൂടെയുള്ളവരും ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍, ശാസ്ത്രീയതെളിവുകള്‍ നശിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഈ കേസിൽ കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. സയിന്റിഫിക്ക് വിദഗ്ധരാണ് ഈ തെളിവുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ശുചിമുറിയിലെ എതിര്‍ഭാഗം വെച്ച ക്ലോസറ്റിന് സമീപമാണ് ചോരക്കറ കണ്ടെത്തിയതെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. പാലത്തായി പീഡനക്കേസില്‍ നിര്‍ണായക വിധിയാണിത്.

    കേസ് വിട്ടുപോകുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. താഴെക്കിടയിലും നീതിലഭിക്കുമെന്നാണ് ഈ വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഒരു കൃത്രിമവും കേസന്വേഷണത്തിനിടെ ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല. പോക്‌സോ കേസുകളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പോരായ്മകളാണ് തുടക്കത്തിലുണ്ടായതെന്നും വിധിയില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും രമേശൻ പറഞ്ഞു. മയ്യില്‍ എസ്.ഐ ആയിരുന്നു അന്ന് രമേശന്‍. ശനിയാഴ്ച ഇദ്ദേഹവും കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:school teacherscientific EvidencePalathayi Rape CaseKerala
    News Summary - thorough investigation and scientific evidence in Palathai rape case
    Similar News
    Next Story
    X