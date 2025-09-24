Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    24 Sept 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    24 Sept 2025 10:51 AM IST

    തോറിയം നിലയം; എനർജി മാനേജ്​മെന്‍റ്​ സെന്‍റർ പഠനത്തിന് ഇ.​എം.​സി ഡ​യ​റ​ക്ട​റ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം ക​ൽ​പാ​ക്കം ആ​ണ​വ​കേ​​​ന്ദ്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും

    തോറിയം നിലയം; എനർജി മാനേജ്​മെന്‍റ്​ സെന്‍റർ പഠനത്തിന് ഇ.​എം.​സി ഡ​യ​റ​ക്ട​റ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം ക​ൽ​പാ​ക്കം ആ​ണ​വ​കേ​​​ന്ദ്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ​ മോ​ഡു​ലാ​ർ ന്യൂ​ക്ലി​യ​ർ പ​വ​ർ പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ൾ സ്​​ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ ഊ​ർ​ജ വ​കു​പ്പ്. വൈ​ദ്യു​ത ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന് തോ​റി​യം എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഊ​ർ​ജ വ​കു​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള എ​ന​ർ​ജി മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ സെ​ന്‍റ​റി​നെ (ഇ.​എം.​സി) സ​ർ​ക്കാ​ർ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ൽ​പാ​ക്കം ആ​ണ​വ​കേ​​​ന്ദ്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ മാ​തൃ​ക പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഇ.​എം.​സി ഡ​യ​റ​ക്ട​റ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം വൈ​കാ​തെ ക​ൽ​പാ​ക്കം നി​ല​യം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും.

    ഫാ​സ്റ്റ്​ ബ്രീ​ഡ​ർ റി​യാ​ക്ട​ർ സാ​​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​നാ​യി കേ​ര​ള തീ​ര​ത്തെ വി​പു​ല​മാ​യ തോ​റി​യം ശേ​ഖ​രം ​ത​​​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പ​ഠ​നം. ഇ.​എം.​സി ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ വി​ശ​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​​ക്ക്​ ശേ​ഷം പൊ​തു​സ​മ​വാ​യം ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള തീ​ര​ത്തെ മ​ണ​ലി​ൽ തോ​റി​യം അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത്​ വേ​ർ​തി​രി​ച്ച്​ ഊ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ തോ​റി​യം നി​ല​യം വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    മ​ണ​ൽ ​ശേ​ഖ​രി​ച്ച്​ തോ​റി​യം വേ​ർ​തി​രി​ക്ക​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. ച​വ​റ, നീ​ണ്ട​ക​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കെ.​എം.​എം.​എ​ല്ലും ഐ.​ആ​ർ.​ഇ​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​രി​മ​ണ​ൽ ഖ​ന​നം ത​ന്നെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ​​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഖ​ന​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പു​മു​ണ്ട്. തീ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ണ​ൽ ശേ​ഖ​ര​ണ​വും തോ​റി​യം വേ​ർ​തി​രി​ക്ക​ലു​മൊ​ക്കെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ട​മ്പ​ക​​ളേ​റെ​യാ​ണെ​ന്ന​ അ​ഭി​​​പ്രാ​യ​മാ​ണ്​ പൊ​തു​വെ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. ബാ​ർ​ക്കി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ൽ​പാ​ക്ക​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കി ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത ന്യൂ​ക്ലി​യ​ർ പ​വ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ഇ​നി​യും വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സോ​ളാ​ർ, കാ​റ്റാ​ടി നി​ല​യ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട്​ വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി, സ​മീ​പ കാ​ല​ത്താ​യി ആ​ണ​വ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളോ​ട്​ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ര​ളീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ണ​വ​നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഇ​ക്കാ​ര്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ക​ൽ​പാ​ക്ക​ത്ത്​ പോ​യി പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള നീ​ക്കം.

    News Summary - Thorium Plant; A team led by EMC Director will visit Kalpakam Nuclear Power Plant to study the Energy Management Center
