Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    23 Oct 2025 7:11 PM IST
    Updated On
    23 Oct 2025 8:02 PM IST

    തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പേര് ആലപ്പുഴയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കി; നടപടി മഹിള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ

    cancel

    ആലപ്പുഴ: മുതിർന്ന സി.പി.എം നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പേര് ആലപ്പുഴയിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കി.

    എം.എല്‍.എ ഓഫീസിന്റെ വിലാസത്തിൽ ആലപ്പുഴ കിടങ്ങാം പറമ്പ് വാർഡിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ 770ാം പേരുകാരനായിരുന്നു തോമസ് ഐസക്ക്. മഹിള കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീലതയുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ഹിയറിങ്ങിലാണ് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നിലവിൽ തോമസ് ഐസകിന് വോട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കുറവക്കോണത്താണ്.

    അതേസമയം, ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ര​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം ക​ട​ന്നി​രി​ക്കെ, അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 25ന്​ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് സ​വി​ശേ​ഷ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ ന​മ്പ​ർ ഉ​ണ്ടാ​കും. എ​സ്.​ഇ.​സി (SEC) എ​ന്ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​ൻ​പ​ത്​ അ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​ന​മ്പ​ർ.

    ത​ദ്ദേ​ശ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. 25ന്​ ​അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യോ​ടെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ സം​വ​ര​ണ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ തീ​രും. ഇ​തോ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. അ​ടു​ത്ത​ത് ​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വി​ജ്​​ഞാ​പ​ന ഘ​ട്ട​മാ​ണ്. ന​വം​ബ​ർ പ​ത്തി​ന​കം ഉ​ണ്ടാ​കാ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത.

    നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി കാ​ലാ​വ​ധി ഡി​സം​ബ​ർ 20വ​രെ​യാ​ണ്. ഡി​സം​ബ​ർ 21നാ​കും പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ വ​രി​ക. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്​ കോ​വി​ഡ്​ കാ​ര​ണം മാ​റ്റം വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​നി മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​കും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ വ​രി​ക. ക​ര​ട്​ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 2,83,12,458 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. 1,33,52, 947 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 1,49,59,235 സ്ത്രീ​ക​ളും 276 ട്രാ​ൻ​സ്​​ജെ​​ൻ​ഡ​റു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ 2087 പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 941പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ 17,337 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും 87 മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലെ 3240 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ആ​റ്​ കോ​ർ​പ​ഷേ​നു​ക​ളി​ലെ 421 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലു​മാ​ണ്​ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ക്കു​ക.

    Thomas Isaac voter list Alappuzha CPM
