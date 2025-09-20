Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Sept 2025 10:33 PM IST
    20 Sept 2025 10:33 PM IST

    സ്വതന്ത്ര സോഫ്​റ്റ്​​​വെയർ: വിമർശനവുമായി തോമസ് ഐസക്;​ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്​ വാ​​ശി കു​റ​യു​ന്നു

    സ്വതന്ത്ര സോഫ്​റ്റ്​​​വെയർ: വിമർശനവുമായി തോമസ് ഐസക്;​ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്​ വാ​​ശി കു​റ​യു​ന്നു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്വ​ത​​ന്ത്ര സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളെ പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചും വി.​എ​സ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ല​​ത്തെ ​പു​ക​ഴ്ത്തി​യും മു​ൻ മ​ന്ത്രി തോ​മ​സ്​ ഐ​സ​ക്. മു​മ്പ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യി​ല​ട​ക്കം മ​ത്സ​ര​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സ്വ​ത​ന്ത്ര സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന് പ​ല വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വാ​ശി കു​റ​യു​ക​യാ​ണ്. ഡി.​എ.​കെ.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ച​ര​ണം’ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു തോ​മ​സ്​ ഐ​സ​ക്.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ എ​ന്ന​ത് മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കേ​ണ്ട സ​മ​ര​മാ​ണെ​ന്ന ബോ​ധം കു​റ​യു​ക​യാ​ണ്. വി.​എ​സ് സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ കാ​ല​ത്താ​ണ്​ സ്വ​ത​ന്ത്ര സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് സ്റ്റാ​ൾ​മാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​നം സം​സ്​​ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ഐ.​ടി ന​യ​ത്തി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു. ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ദ്യ​മാ​യി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ.​ടി ന​യ​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ണ്. ഐ.​ടി യു​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഇ​തൊ​ക്കെ മ​റ​ന്നു​പോ​കു​ന്നു. അ​ത് തി​ര​ക്ക് കൂ​ടി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​കാം.

    ഡാ​റ്റ എ​ന്ന​ത്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ്പ​ത് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ​കാ​ല​ത്തെ ധാ​ര​ണ. പു​തി​യ​കാ​ല​ത്ത് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ല്ലാം ഡാ​റ്റ​യാ​യി മാ​റു​ന്നു.

    ഡാ​റ്റ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നോ​പാ​ധി​യാ​വു​ക​യും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ മ​റ്റു​ള്ള​രെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ ​സ്വ​ത​ന്ത്ര സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ എ​ന്ന ആ​ശ​യം പ്ര​സ​ക്​​ത​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഐ​സ​ക്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി.​​എ.​കെ.​എ​ഫ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. ഡോ. ​ബി. ഇ​ക്​​ബാ​ൽ എ​ഴു​തി​യ ‘സ്വ​ത​ന്ത്ര സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ ത​ത്വ​ശാ​സ്​​ത്രം: സി​ദ്ധാ​ന്ത​വും ​പ്ര​യോ​ഗ​വും’ പു​സ്ത​കം മ്യൂ​സ്​ മേ​രി ജോ​ർ​ജി​ന്​ ന​ൽ​കി തോ​മ​സ്​ ഐ​സ​ക്​ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഡോ. ​എ. സാ​ബു, കെ.​എ​സ്.​ ര​ജ്ഞി​ത്ത്, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

