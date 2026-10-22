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    തൊടിയൂർ ഇന്ന്​ അംഗത്വം ഒഴിയും

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    തൊടിയൂർ ഇന്ന്​ അംഗത്വം ഒഴിയും
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    കൊ​ല്ലം: ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി തൊ​ടി​യൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ കു​ഞ്ഞ്​ മൗ​ല​വി വ​ഖ​ഫ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ത്വം ഒ​ഴി​യും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ വ​ഖ​ഫ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം​ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്​ രാ​ജി​ക്ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കും.

    വി​ശാ​ല ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ​ണ്ഡി​ത​സ​ഭ​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​നാ​യാ​ണ്​ ത​നി​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​യ സ്ഥാ​നം ത്യ​ജി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ്​​ഥാ​ന​ത്യാ​ഗം ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​​ങ്കി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​വ​ട്ടെ. ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കാ​ന്ത​പു​രം വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ്​ മാ​ർ​ച്ച്​ അ​ട​ക്കം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കെ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്​ ഗു​ണ​ക​ര​മ​ല്ല എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വി​ലാ​ണ്​ ത​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ചേ​ർ​ത്തു.

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    News Summary - Thodiyoor Muhammed Kunju Resigns from Waqf Board
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