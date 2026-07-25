ഇത് യുവാക്കളുടെ വിജയം; വർഗീയതയല്ല, ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയുമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് -മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

ഇത് യുവാക്കളുടെ വിജയം; വർഗീയതയല്ല, ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയുമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് -മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യമൊട്ടാകെ അലയടിച്ച സി.ജെ.പി പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവെച്ചത് ഇന്ത്യൻ യുവതയുടെ വിജയമാണെന്ന് എ.ഐ മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. അന്യായത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു തലമുറ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നുവരുന്ന എന്നതാണ് ഈ പ്രതിഷേധം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും
ജനാധിപത്യവും മതേതരതേവവും ഭരണഘടനയും എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എക്കാലവും വർഗീയതയും വിഭാഗീയതയും പറഞ്ഞ് ഭരണം മുന്നോട്ടുപോകാമെന്നത് ബി.ജെ.പിയുടെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്. അതൊരിക്കലും ഈ ജനതയുടെ മുന്നിൽ വിലപോകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിവൃത്തിയില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവെച്ചത് ഒരു ഉദാഹരണമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നീറ്റ് പരീക്ഷ പേപ്പർ ചോർച്ച അടക്കം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ സി.ജെ.പി നടത്തിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്ന് ഫലം കണ്ടത്. നിരന്തരമായ സമ്മർദത്തിനും വിദ്യാർഥികളുടെ കടുത്ത നിലപാടുകൾക്കും മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
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