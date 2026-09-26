തിരുവോണം ബംപർ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്; ഭാഗ്യശാലി ആര്?text_fields
തിരുവനന്തപുരം: ‘ഓണക്കോടി’യുടെ ഭാഗ്യവാൻ ആരെന്ന് ഇന്നറിയാം. 30 കോടി രൂപ ഒന്നാംസമ്മാനം നല്കുന്ന തിരുവോണം ബംപര് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്നുച്ചയ്ക്കാണ്. അച്ചടിച്ച 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുതീര്ന്നു. 450 കോടിയാണ് ടിക്കറ്റ് വില്പന വഴി സര്ക്കാറിന് ലഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ഗോര്ക്കി ഭവനില് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30നാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നികുതിയും ഏജന്റ് കമീഷനും കഴിഞ്ഞ് 16.47 കോടി രൂപയാണ് അക്കൗണ്ടിലെത്തുക. 10 ശതമാനമാണ് (3 കോടി) ഏജന്റ് കമീഷന്. ബാക്കി 27 കോടി രൂപയില് ആദായനികുതിയും (30 ശതമാനം) സര്ചാര്ജും (25 ശതമാനം) ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസും (4 ശതമാനം) കുറവു വരും. ഇതെല്ലാം കൂടി ഏതാണ്ട് 10.53 കോടി രൂപയാകും.
ഏറ്റവും കൂടുതല് വില്പന നടന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്. 20.95 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്. വില്പനയില് തൃശൂര് ജില്ല രണ്ടാമതും (10.62 ലക്ഷം), തിരുവനന്തപുരം (8.64 ലക്ഷം) മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. കാസര്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ടിക്കറ്റുകള് വിറ്റത് 2.71 ലക്ഷം. ലോട്ടറി ഏജന്റുമാര്ക്കാണ് സര്ക്കാര് ടിക്കറ്റുകള് കൂട്ടത്തോടെ വില്ക്കുന്നത്. സര്ക്കാറിന്റെ പക്കല് ഇനി ടിക്കറ്റുകള് ബാക്കിയില്ലെങ്കിലും മിക്ക ഏജന്റുമാരുടെയും പക്കല്നിന്ന് ഇന്നും ടിക്കറ്റുകള് വാങ്ങാം. വില്ക്കാത്ത ടിക്കറ്റുകള് ബാക്കിയില്ലാത്തതിനാല് നറുക്കെടുപ്പും ഇത്തവണ വേഗത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കാം. വില്ക്കാത്ത ടിക്കറ്റിന് സമ്മാനം അടിച്ചാല് വീണ്ടും നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടി വരാറുണ്ട്. 500 രൂപയുടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് വില്ക്കുമ്പോള് യഥാര്ഥ ടിക്കറ്റ് വില 357.14 രൂപയാണ്. 142.86 രൂപയാണ് ഒരു ടിക്കറ്റില് നിന്നുള്ള ജി.എസ്.ടി.
125.54 കോടി രൂപയാണ് ആകെ സമ്മാനത്തുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 30 കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ 20 പേര്ക്ക് ലഭിക്കും. ഓരോ സീരിസിലെയും രണ്ടു പേര് കോടിപതികളാകും. ഒന്നാം സമ്മാനവും 20 പേര്ക്ക് രണ്ടാം സമ്മാനവും ചേരുമ്പോള് ആകെ 21 പേര് കോടിപതികളാകും. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 20 പേര്ക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. നാലാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപ 10 പേര്ക്ക് ലഭിക്കും. അഞ്ചാം സമ്മാനമായി 2 ലക്ഷം രൂപ 10 പേര്ക്ക് നല്കും. കൂടാതെ 5,000, 2,000, 1,000, 500 രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്. 500 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വില. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി ഒന്പതു പേര്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നവര് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റിന്റെ പുറത്ത് പേരും ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഏല്പ്പിക്കണം. ആവശ്യമായ രേഖകള് സഹിതം സമര്പ്പിച്ചാല് ഏതാണ്ട് 15, 20 ദിവസത്തിനകം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില് പണമെത്തും. ഇതിനായി പാന് കാര്ഡും ആർ.ബി.ഐ അംഗീകാരമുള്ള ബാങ്കില് അക്കൗണ്ടും നിര്ബന്ധമാണ്. സമ്മാനാര്ഹമായ ടിക്കറ്റും പാന് കാര്ഡും തിരിച്ചറിയല് രേഖകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടു വിവരങ്ങളും സഹിതം ലോട്ടറി ഏജൻസിയിലോ ബാങ്കിലോ ജില്ലാ ലോട്ടറി ഓഫിസിലോ ആണ് ടിക്കറ്റ് ഏല്പ്പിക്കേണ്ടത്. 30 ദിവസത്തിനകം ടിക്കറ്റ് എത്തിച്ചില്ലെങ്കില് ജില്ല ലോട്ടറി ഓഫിസറെ നേരില് കണ്ട് കാരണം ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഇതിനു ശേഷവും ടിക്കറ്റ് എത്തിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് ലോട്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റില് എത്തി ഡയറക്ടറെ കണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഏല്പ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി വേണം ടിക്കറ്റ് സമര്പ്പിക്കാന്. ഇതിനായി 90 ദിവസമാണ് ആകെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
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