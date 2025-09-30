Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 12:09 PM IST

    സുകുമാരൻ നായരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ തിരുവഞ്ചൂരും; എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി നീരസമറിയിച്ചതായി സൂചന

    സുകുമാരൻ നായരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ തിരുവഞ്ചൂരും; എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി നീരസമറിയിച്ചതായി സൂചന
    കോട്ടയം: എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമാക്കി കോൺഗ്രസ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സുകുമാരൻ നായരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. എന്നാൽ, അനുനയ നീക്കവുമായി എത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോട് വിശ്വാസ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടിയാലോചനയില്ലെന്ന പരാതി അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചുവെന്നാണ് സൂചന.

    ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് മുമ്പ് നിലപാട് അറിയക്കാത്തതിൽ സുകുമാരൻ നായർ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. അതേസമയം, സുകുമാരൻ നായരെ കണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലായി കാണേണ്ടതില്ലെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു.സന്ദർശനത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാശംങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പങ്കുവെയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.

    കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ എൻ എസ് എസ് സന്ദർശനം വ്യക്തിപരമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ആരേയും വിലക്കിയിട്ടില്ല..ചർച്ചകൾക്ക് ആരേയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. എൻ.എസ്.എസുമായുള്ള നേതാക്കളുടെ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ സൗഹൃദ സന്ദേശങ്ങളാണെന്നും കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫും പ്രതികരിച്ചു.

    നേരത്തെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച പെ​രു​ന്ന​യി​ലെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര സ​ഭ​യു​ടെ പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കിയിരുന്നു. സ​മു​ദാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഐ​ക്യ​ക​ണ്‌​ഠേ​ന പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​മു​ദാ​യാ​ചാ​ര്യ​ൻ മ​ന്ന​ത്ത് പ​ദ്മ​നാ​ഭ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ട് പി​ന്തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് നാ​യ​ർ സ​ർ​വീ​സ് സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ പ​റഞ്ഞു. ആ​ചാ​ര​വും അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​വും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ വി​ക​സ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സി.പി.എമ്മിനെ പിന്തുണച്ചാണ് എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായർ രംഗത്തെത്തിയത്. കേന്ദ്രഭരണം കൈയിലുണ്ടായിട്ടും ബി.ജെ.പി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് കള്ളക്കളി കളിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകിയതിനാലാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:NSSThiruvanchoor Radhakrishnansukumaran nair
