Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 11:00 PM IST

    'എ.കെ. ആന്‍റണി ചിലത് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ... തങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറയേണ്ടിവരും, റിപ്പോർട്ടാണ് ചർച്ചയെങ്കിൽ അത് മാത്രമാകാം'; തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ

    'എ.കെ. ആന്‍റണി ചിലത് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ... തങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറയേണ്ടിവരും, റിപ്പോർട്ടാണ് ചർച്ചയെങ്കിൽ അത് മാത്രമാകാം'; തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ.​കെ. ആ​ന്‍റ​ണി​യു​ടെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് ശി​വ​ഗി​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ച്ച് വീ​ണ്ടും ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം.

    നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് സി.​പി.​എം അം​ഗം വി. ​ജോ​യി ശി​വ​ഗി​രി​യി​ലെ ന​ര​നാ​യാ​ട്ടി​ന് ആ​രാ​ണ് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ട​തെ​ന്ന ചോ​ദ്യം വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ അ​റി​യാ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ആ​ന്‍റ​ണി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​മെ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വി. ​ജോ​യ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ജോ​യി​യു​ടെ ച​ർ​ച്ച ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ്പീ​ക്ക​റോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ‘അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ക്ക​ട്ടെ’ എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്പീ​ക്ക​ർ. ഇ​തോ​ടെ സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ രം​​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ‘ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​യെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് മാ​ത്ര​മാ​കാം.

    എ.​കെ. ആ​ന്‍റ​ണി ചി​ല​ത് മാ​ത്ര​മേ പ​റ​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാം പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​രും. അ​ത​ല്ലാ​തെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ച് ആ​ന്‍റ​ണി​യെ കു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും സ​മ്മ​തി​ക്കി​ല്ല. ജോ​യി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം സ​ഭാ​രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ പാ​ടി​ല്ല’- തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ സ്പീ​ക്ക​റോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കു​റ്റ​ബോ​ധ​മാ​ണ് തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​രി​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ത് പ​റ​യി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. തന്നെ സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ന്‍റ​ണി പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലെ​ന്നും രാ​ജീ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടില്ല -ആന്‍റണി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ന്റെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം പാ​ർ​ട്ടി​യെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വും മു​ൻ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എ.​കെ. ആ​ന്‍റ​ണി. മു​ത്ത​ങ്ങ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ‌ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ല്ല. റ​ണ്ണി​ങ്​ ക​മ​ന്റ​റി​ക്കി​ല്ല. പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത് പ​റ​ഞ്ഞെ​ന്നും അ​ത് അ​ട​ഞ്ഞ അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ന്റ​ണി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​പ്രി​യ സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ തു​റ​ന്നു​പ​റ​യാ​നും പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​നി​യും മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണു​മെ​ന്നും ആ​ന്റ​ണി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X