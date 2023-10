തലസ്ഥാനത്ത് പെയ്തിറങ്ങിയത് 156 ശതമാനം അധികം മഴ; കേരളത്തിൽ മഴ ലഭ്യത സാധാരണ നിലയിൽ, മഴക്കമ്മി കൂടുതൽ കാസർകോട്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

link തിരുവനന്തപുരം: അറബിക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തമായ പേമാരിയായി പെയ്തിറങ്ങിയതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ചത് തിരുവനന്തപുരമാണ്. ജില്ലയിൽ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട മഴയേക്കാൾ 156 ശതമാനം അധികം മഴയാണ് ലഭിച്ചത്.

135.8 മി.മീറ്റർ മഴയാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ 16 വരെ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ശരാശരി മഴ. കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കിൽ ഒക്ടോബർ 16 വരെ 347.3 മി.മീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. കേരളത്തിൽ ആകെ 17 ശതമാനം അധികം മഴയിലേക്ക് എത്തി. 165 മി.മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിയിടത്ത് 192.7 മി.മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. അധികം മഴ ലഭിച്ചതിൽ പത്തനംതിട്ടയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ. 88 ശതമാനം അധികം മഴ ലഭിച്ചു. കാസർക്കോടും മാഹിയിലുമാണ് മഴ കമ്മിയുള്ളത്. കാസർക്കോട് 20 ശതമാനം കുറവാണ് ലഭിച്ചത്. 140.8 മി.മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 112 മി.മീറ്റർ മഴയെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മാഹിയിൽ 24 ശതാമാനം മഴക്കമ്മിയാണുള്ളത്. തൃശൂരിലും വയനാട്ടിലും ഇടുക്കിയിലും മഴ ശരാശരിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. തൃശൂരിൽ 19 ഉം വയനാട്ടിൽ 18 ഉം ഇടുക്കിയിൽ 13 ഉം ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ട്.

തലസ്ഥാനം മുങ്ങി

തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഒ​റ്റ​രാ​ത്രി​കൊ​ണ്ട് പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി​യ മ​ഴ​യി​ൽ ത​ല​സ്ഥാ​നം മു​ങ്ങി. അ​തി​തീ​വ്ര മ​ഴ​യെ​പ്പോ​ലും വെ​ല്ലു​ന്ന മ​ഴ​വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ൽ ന​ഗ​ര ഗ്രാ​മ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ വെ​ള്ളം ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ക​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ടെ​ക്​​നോ​പാ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ​ക​വാ​ടം​പോ​ലും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ര​ക്ഷ​ക​രാ​യ​ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സും സ്കൂ​ബ ഡൈ​വി​ങ് ടീ​മും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും പി​ന്നെ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രും. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ തെ​റ്റി​യാ​റും ആ​മ​യി​ഴ​ഞ്ചാ​ൻ തോ​ടും പാ​ർ​വ​തീ പു​ത്ത​നാ​റും നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ 2018ലെ ​പ്ര​ള​യ​സ​മാ​ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സി​റ്റി​യി​ൽ 118.4 മി. ​മീ​റ്റ​റും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ 211.4 മി.​മീ​റ്റ​റും വ​ർ​ക്ക​ല​യി​ൽ 78.4. മി.​മീ​റ്റ​റും നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര​യി​ൽ 187.5 മി. ​മീ​റ്റ​റും മ​ഴ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ജി​ല്ല ഓ​റ​ഞ്ച് അ​ല​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. മ​ഴ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ൽ 21 ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു. 875 പേ​രെ നി​ല​വി​ൽ വി​വി​ധ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​റ് വീ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും 11 വീ​ടു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം താ​ലൂ​ക്കി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന​ത്. 16 ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 580 പേ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് താ​ലൂ​ക്കി​ൽ നാ​ല് ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 249 പേ​രും വ​ർ​ക്ക​ല താ​ലൂ​ക്കി​ൽ ഒ​രു ക്യാ​മ്പി​ലാ​യി 46 പേ​രെ​യും മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ച്ചു. മു​ക്കു​ടി​ല്‍ മാ​മൂ​ട് എ​സ്.​എ​സ് ഹൗ​സി​ല്‍ ഷം​നാ​ദി​ന്റെ വീ​ട് മ​ണ്ണി​ന​ടി​യി​ലാ​യ നി​ല​യി​ല്‍ സൈ​ബ​ർ ന​ഗ​രം മു​ങ്ങി ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സൈ​ബ​ർ ന​ഗ​ര​മാ​യ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം, കു​ള​ത്തൂ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 48 വീ​ടു​ക​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി. 165 വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റി. ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ അ​ക​പ്പെ​ട്ട നാ​നൂ​റോ​ളം ടെ​ക്​​നോ​പാ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്‍റെ ഡി​ങ്കി ബോ​ട്ടി​ലും വ​ള്ള​ത്തി​ലും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​പ്പു​ക​ളി​ലു​മാ​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷി​ത സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ് വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ വെ​ള്ളം ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത്. ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​ണ​രു​മ്പോ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ മു​ട്ടോ​ളം വെ​ള്ളം നി​റ​ഞ്ഞ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ടെ​ക്​​നോ​പാ​ർ​ക്ക് ഫേ​സ് ത്രീ​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ നാ​ല് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചോ​ടെ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സെ​ത്തി സു​ര​ക്ഷി​ത​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. പോ​ത്ത​ൻ​കോ​ട് വെ​ള്ളം ക​യ​റി മ​തി​ലു​ക​ൾ ഇ​ടി​ഞ്ഞ വി​വ​രം വീ​ട്ടു​കാ​രെ അ​റി​യി​ക്കാ​നാ​യി എ​ത്തി​യ യു​വാ​വി​ന്‍റെ കാ​ലി​ൽ മ​തി​ൽ ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം, അ​മ്പ​ല​ത്തി​ൻ​ക​ര, മു​ള്ളു​വി​ള ഭാ​ഗ​ത്തെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ലും കു​ടു​ങ്ങി​യ 200ഓ​ളം ടെ​ക്​​നോ​പാ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സി​ന്റെ ഡി​ങ്കി ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി. പൗ​ണ്ടു​ക​ട​വ്, വ​ലി​യ​വേ​ളി, കൊ​ച്ചു​വേ​ളി, ക​രി​മ​ണ​ൽ, വെ​ട്ടു​കാ​ട്, കു​ള​ത്തൂ​ർ, ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടും ഗ​താ​ഗ​ത​ത​ട​സ്സ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി.

ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി​യി​ട​ത്ത് സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യി. ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. ചാ​ക്ക ബൈ​പാ​സി​ലെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ട്​ സം​ഭ​വി​ച്ചു. ടെ​ക്​​നോ​പാ​ർ​ക്ക് പ​രി​സ​ര​ത്ത് പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ഴ​യി​ൽ മു​ങ്ങി. അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രു​ന്ന​ത് വ​ലി​യൊ​രു അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യ​താ​യി ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

സ​ബ് സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റി തെ​റ്റി​യാ​ർ തോ​ട് ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ള്ളം ഇ​ര​ച്ചെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം സ​ബ്‌​സ്​​റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. കാ​ര്യ​വ​ട്ടം യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കാ​മ്പ​സ്, കു​ഴി​വി​ള, ഓ​ഷ്യാ​ന​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 11 കെ.​വി. ഫീ​ഡ​റു​ക​ൾ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം, ശ്രീ​കാ​ര്യം, കു​ള​ത്തൂ​ർ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം നി​ല​ച്ചു. ഈ ​ഫീ​ഡ​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന വി.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി, മു​ട്ട​ത്ത​റ, വേ​ളി സ​ബ്‌​സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ത്ത​ന​വും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ​മം ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു

വി​ഴി​ഞ്ഞം വെ​ണ്ണി​യൂ​ർ നെ​ടി​ഞ്ഞ​ലി​ൽ വീ​ടി​ന്​ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ്​ വീ​ണു. നാ​ലു​ദി​വ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള കൈ​ക്കു​ഞ്ഞ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കു​ടും​ബം ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. നെ​ടി​ഞ്ഞ​ൽ കൃ​പാ​ഭ​വ​നി​ൽ ദേ​വ​രാ​ജ​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്​ പു​റ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് സ​മീ​പ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ണ​ത്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം പാ​റ​ക​ളും വീ​ണു. വീ​ട്ടി​ലെ കി​ണ​ർ മ​ണ്ണു​മൂ​ടി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 12 ഓ​ടെ​യാ​ണ് മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്.

വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ള​വും മ​ണ്ണും ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. സി​ന്ധു​വി​ന്റെ മ​ക​ളു​ടെ നാ​ലു ദി​വ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ഞ്ഞും വൃ​ദ്ധ​യു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടി. പാ​ച്ച​ല്ലൂ​രി​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് വീ​ട്ടു​കാ​ർ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഓ​ടി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ വീ​ട്​ ത​ക​ർ​ന്നു.

പാ​ച്ച​ല്ലൂ​ർ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ന്​ പു​റ​കി​ൽ ക​രി​ച്ചാ​ട്ടു വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഹ​ന​ന്‍റെ ഓ​ടി​ട്ട വീ​ടാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. മോ​ഹ​ന​ൻ, മാ​താ​വ്, സ​ഹോ​ദ​രി, ഇ​വ​രു​ടെ മ​ക​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ത്രി ഒ​ന്നി​ന് മോ​ഹ​ന​ൻ ഉ​ണ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മു​റി നി​റ​യെ വെ​ള്ളം നി​റ​ഞ്ഞ​തു​ക​ണ്ടു. ഇ​തോ​ടെ എ​ല്ലാ​പേ​രെ​യും വി​ളി​ച്ചു​ണ​ർ​ത്തി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ വ​ൻ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു

Thiruvananthapuram received 156 percent more rain; Rainfall availability in Kerala is normal, rain deficit more in Kasaragod