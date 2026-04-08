    Kerala
    Posted On
    date_range 8 April 2026 8:22 AM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 8:22 AM IST

    ത​ല​സ്ഥാ​ന ജ​ന​ത കൈ​വി​ടി​ല്ലെ​ന്ന് എൽ.ഡി.എഫ്; എട്ടിലേറെ സീറ്റുകളിൽ മേൽക്കൈയെന്ന് യു.ഡി.എഫ്

    തിരുവനന്തപുരം: അ​ധി​കാ​ര​ക്ക​സേ​ര​ക്ക് ബ​ലം​ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ട്ടം 14ൽ 13 ​മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ണു​മ​ട​ച്ച് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ക്കു​റി സ​മ്മി​ശ്ര മ​ന​സ്സാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ലെ ഇ​ട​താ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ വി​ള്ള​ലു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും എ​ട്ടി​ലേ​റെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മോ അ​തി​ന​പ്പു​റ​മോ എ​ത്താ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണ് അ​വ​സാ​ന മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളി​ലെ കാ​ഴ്ച. സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റു​ക​ളാ​യ വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, അ​രു​വി​ക്ക​ര, ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം, നേ​മം, വ​ർ​ക്ക​ല, വാ​മ​ന​പു​രം, കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ത​ല​സ്ഥാ​ന ജ​ന​ത കൈ​വി​ടി​ല്ലെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ട​ത് ക്യാ​മ്പ്. 2021ലെ ​ഇ​ട​തു​ത​രം​ഗ​ത്തി​ൽ കോ​വ​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കു​റി സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​രു​ദ്ധ ത​രം​ഗം കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റാ​കു​മെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, അ​രു​വി​ക്ക​ര, വ​ർ​ക്ക​ല, കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച മ​ട്ടാ​ണ്. ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്, വാ​മ​ന​പു​രം, നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും അ​വ​ർ വെ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു. നേ​മ​ത്ത് കെ.​എ​സ്. ശ​ബ​രീ​നാ​ഥ​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കാ​നാ​യ​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി.

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​എ​സ്‌.​ഐ ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള മ​ഹാ​യി​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ടി. പ്ര​വീ​ണി​നെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​വു​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന വി​ള​വ​ങ്കോ​ട് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി​യ​ത് സ​ഭ​ക്ക് വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര, പാ​റ​ശ്ശാ​ല, നേ​മം, കോ​വ​ളം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, അ​രു​വി​ക്ക​ര, കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ബി.​ജെ.​പി​യും ചി​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി എ​സ്.​ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ ത​ന്‍റെ പേ​ര് പ​റ​യാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് വ​ട്ടി​യൂ​ർ​കാ​വി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ​ർ.​ശ്രീ​ലേ​ഖ വേ​ദി​യി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ക്യാ​മ്പി​ൽ അ​വ​സാ​ന​ലാ​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യ ക​ല്ലു​ക​ടി​ക്കാ​ഴ്ച.

    TAGS: Thiruvananthapuram, Kerala Assembly Election 2026, BJP
    News Summary - Thiruvananthapuram politics
