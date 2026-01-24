Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമോ​ദി​യെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 11:54 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 11:54 PM IST

    മോ​ദി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ നഗരം മുഴുവൻ ഫ്ലക്‌സ്‌; ബി.ജെ.പിക്ക്‌ പിഴയിട്ട്‌ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ​

    text_fields
    bookmark_border
    കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
    മോ​ദി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ നഗരം മുഴുവൻ ഫ്ലക്‌സ്‌; ബി.ജെ.പിക്ക്‌ പിഴയിട്ട്‌ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ​
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത്‌ എ​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​മൊ​ട്ടാ​കെ ഫ്ല​ക്‌​സ്‌ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും ബാ​ന​റു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സി​റ്റി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ര​മ​ന ജ​യ​നെ​തി​രെ കേ​സ്‌. കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം ത​ട​സ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ൽ ഫ്ല​ക്സ് ബോ​ർ​ഡ് വെ​ച്ച​തി​നാ​ണ് ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ്‌ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പാ​ള​യം മു​ത​ൽ പു​ളി​മൂ​ട് ജം​ങ്ഷ​ൻ വ​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ഴി ത​ട​സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് കേ​സ്. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഫ്ല​ക്‌​സ് വെ​ച്ച​തി​ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നേ​ര​ത്തെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഫ്ല​ക്‌​സ് ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളും കൊ​ടി​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന് ബി.​ജെ.​പി സി​റ്റി ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി​ക്ക് 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്‌ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ പി​ഴ​യി​ട്ട​ത്‌.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച ബോ​ര്‍ഡു​ക​ൾ നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍, പാ​ര്‍ട്ടി സി​റ്റി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​ന്‍ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​ത്. ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ള്‍ക്ക് കു​റു​കെ​യും ഡി​വൈ​ഡ​റു​ക​ളി​ലും വ​രെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​ങ്ങി​യ ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളും ബാ​ന​റു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Thiruvananthapuram NewsThiruvananthapuram Municipal CouncilKerala NewsBJP
    News Summary - Thiruvananthapuram municipal Council fines BJP
    Similar News
    Next Story
    X