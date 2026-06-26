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    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 10:36 PM IST

    തിരുവനന്തപുരം ​കോർപറേഷനിൽ അവിശ്വാസ നീക്കവുമായി യു.ഡി.എഫ്

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    എൽ.ഡി.എഫ്​ നിലപാട്​ നിർണായകം
    തിരുവനന്തപുരം ​കോർപറേഷനിൽ അവിശ്വാസ നീക്കവുമായി യു.ഡി.എഫ്
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​- ബി.​ജെ.​പി സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്കെ​തി​രെ അ​വി​ശ്വാ​സ നീ​ക്ക​വു​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ഭ​ര​ണ​സ്തം​ഭ​നം ആ​രോ​പി​ച്ച്​ അ​വി​ശ്വാ​സ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ്​ ശ്ര​മം. നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം അ​വി​ശ്വാ​സം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം വി​ളി​ക്കും. അ​തി​നു​മു​മ്പ്, കാ​പ്പ കേ​സി​ൽ ജ​യി​ലി​ലാ​യ വാ​ഴോ​ട്ടു​കോ​ണം കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ആ​ർ. സു​ഗ​ത​ന്​ ജാ​മ്യം നേ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി.

    പാ​ർ​ട്ടി​യും കൗ​ൺ​സി​ലും ഇ​തി​നാ​യി സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ വ​ഴി​ക​ളും തേ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. സു​ഗ​ത​ന്​ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ അ​വി​ശ്വാ​സ നീ​ക്കം​കൂ​ടി ആ​യ​തോ​ടെ പ​ത്​​മ​വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി. 101 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ബി.​ജെ.​പി- 50, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​- 29, യു.​ഡി.​എ​ഫ്​-20, സ്വ​ത​ന്ത്ര​ർ- ര​ണ്ട്​ എ​ന്ന​താ​ണ്​ ക​ക്ഷി​നി​ല. ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ​യി​ലാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ആ​ർ. സു​ഗ​ത​ൻ​ ജ​യി​ലി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 49 ആ​ണ്. അ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​വും. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ​യി​ലേ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​വി​ശ്വാ​സം പാ​സാ​കൂ. ഇ​രു​വ​രും ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി പ​രു​ങ്ങ​ലി​ലാ​കും.

    ര​ണ്ടു കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കൂ​ടി സു​ഗ​ത​ൻ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സ്ഥാ​നം ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും ബി.​ജെ.​പി​ക്കു മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്​. സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ അ​സാ​ധു​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 20 കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​ണ്​ സു​ഗ​ത​ൻ. 19 കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ജ​യി​ലി​ലാ​യ സു​ഗ​ത​ന്​ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്യാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല.​ നാ​ലാ​ഴ്ച​ക്ക​കം സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്യ​ണം. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ അ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ട്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ എ​ന്തു നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മ​ല്ല. ​ ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​ൻ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം യോ​ഗം ചേ​രു​മെ​ന്ന്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ്​ എ​സ്.​പി. ദീ​പ​ക്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇരുവിഭാഗത്തിനുമെതിരെ കേസ്

    • ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ട്ടു; എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ മൂ​ന്ന്​ വ​നി​ത​ക​ൾ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​- ബി.​ജെ.​പി സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത്​ മ്യൂ​സി​യം പൊ​ലീ​സ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സി​ന്ധു ശ​ശി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ മേ​യ​ർ വി.​വി. രാ​ജേ​ഷ്, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ ആ​ശാ​നാ​ഥ്, ഗി​രി​കു​മാ​ർ, ജ​യ രാ​ജീ​വ്, മ​ധു, ഗോ​പ​ൻ, സു​മി ബാ​ബു, ആ​ർ.​സി. ബീ​ന, മ​ഞ്ജു, എ​സ്.​എ​സ്. ശ്രു​തി എ​ന്നി​വ​​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്​. ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ എ​​സ്.​​എ​​സ്. ശ്രു​തി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ എ​സ്.​പി. ദീ​പ​ക്, രാ​ഖി ര​വി​കു​മാ​ർ, അ​രു​ൺ ചെ​ല്ല​മം​ഗ​ലം, വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ര​ഞ്ജി​ത്ത്​ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ​കേ​സ്. എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ എ​സ്.​പി. ദീ​പ​ക്കി​​നു പ​ക​രം ദീ​പ​ക്​ ദേ​വ്​​ എ​ന്ന്​ തെ​റ്റാ​യാ​ണ്​​ പേ​ര് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​. ഇ​ത്​ തി​രു​ത്തു​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കാ​പ്പ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ബി.​​ജെ.​​പി കൗ​​ൺ​​സി​​ല​​ർ ആ​​ർ. സു​​ഗ​​ത​​ന്‍റെ​​യും സ​​ത്യ​​പ്ര​​തി​​ജ്ഞാ ​ച​​ട്ട​ലം​​ഘ​​നം ന​​ട​​ത്തി​​യ മേ​​യ​​റു​​ടെ​​യും രാ​​ജി ആ​​വ​​ശ്യ​​​പ്പെ​​ട്ട് വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച എ​​ൽ.​​ഡി.​​എ​​ഫ് ന​​ട​​ത്തി​​യ ഉ​​പ​​രോ​​ധ​​ത്തി​​നി​ടെ​യാ​ണ്​ സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. മേ​​യ​​ർ, ഡെ​​പ്യൂ​​ട്ടി മേ​​യ​​ർ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ 15 കൗ​​ൺ​​സി​​ല​​ർ​​മാ​​ർ​​ക്കും വ​​നി​​ത പൊ​​ലീ​​സി​​നും പ​​രി​​ക്കേ​​റ്റി​രു​ന്നു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ രാ​ത്രി​ത​ന്നെ ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ട്ടു. മേ​യ​റു​ടെ കാ​ലി​ൽ എ​ല്ലി​ന്​​ പൊ​ട്ട​ലി​ല്ല. ഡി​സ്​​ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യും ബാ​ൻ​ഡേ​ജി​ട്ട​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച വൈ​കീ​ട്ട്​ ന​ട​ന്ന സ്റ്റി​യ​റി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി മേ​യ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ​ക്ക്​ ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ സി​ന്ധു ശ​ശി, സി​ന്ധു, വീ​ണ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. സി​ന്ധു ശ​ശി​യു​ടെ ത​ല​ക്ക്​ പൊ​ട്ട​ലു​ണ്ടെ​ന്നും നാ​ല്​ തു​ന്ന​ലി​ട്ട​താ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ്​ എ​സ്.​പി. ദീ​പ​ക്​ അ​റി​യി​ച്ചു. സി​ന്ധു​വി​നും വീ​ണ​ക്കും കാ​ലി​നാ​ണ്​ പ​രി​ക്ക്. സി​ന്ധു ശ​ശി​യും സി​ന്ധു​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലും വീ​ണ സ്വ​കാ​ര്യ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലു​മാ​ണ്. സു​ഗ​ത​ന്‍റെ രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​മ​രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും.

    അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ ഭ​ര​ണം ‘സേ​ഫ്’​ -മേ​യ​ർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണം ‘സേ​ഫ്​’ ആ​ണെ​ന്ന്​ മേ​യ​ർ വി.​വി. രാ​ജേ​ഷ്. കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം 29നു​ത​ന്നെ​ ന​ട​ക്കും. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വി​ശ്വാ​സം വ​ര​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ സ​മ​ര​വും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, മേ​യ​റെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും മു​റി​യി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ന​ക​ത്ത്​ സ​മ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ ശ​രി​യ​ല്ല. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സു​ഗ​ത​ന്‍റെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും. ജാ​മ്യം നേ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​യ​തെ​ല്ലാം പാ​ർ​ട്ടി​യും കൗ​ൺ​സി​ലും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​യും രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു-​രാ​ജേ​ഷ് വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:No-confidence motionthiruvananthapuram corporationUDFLDF
    News Summary - UDF moves no-confidence motion in Thiruvananthapuram Corporation
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