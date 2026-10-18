ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളത്ത്; ഒക്ടോബർ 20ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അഞ്ച് മണിക്കൂർ അടയ്ക്കും

ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളത്ത്; ഒക്ടോബർ 20ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അഞ്ച് മണിക്കൂർ അടയ്ക്കുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളത്തിന് വഴിമാറാൻ തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒക്ടോബർ 20-ന് അഞ്ച് മണിക്കൂർ വ്യോമഗതാഗതം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കും. അന്നേദിവസം വൈകീട്ട് നാല് മണി മുതൽ രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെയാണ് വിമാന സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് അറിയിച്ചു.
നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേയിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളത്ത് കടന്നുപോകുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിന്റെ കാലം മുതൽ തുടർന്നുവരുന്ന പാരമ്പര്യമാണിത്. തുലാമാസ ആറാട്ട് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്.
വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ച് സർവീസുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നത്. 1932-ൽ വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിതമാകുന്നതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ ശംഖുംമുഖം കടപ്പുറത്തേക്ക് വിഗ്രഹങ്ങളുമായി ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളത്ത് നടന്നുപോകുന്ന വഴി കൂടിയാണിത്.
വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കുന്ന വേളയിൽ, അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഒരു വ്യവസ്ഥ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നു—വർഷത്തിൽ 363 ദിവസം വിമാനത്താവളം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുമ്പോൾ, ബാക്കി രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ ക്ഷേത്രച്ചടങ്ങുകൾക്കുമായി മാറ്റിവെക്കണം എന്നതായിരുന്നു അത്. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത ശേഷവും ഈ രാജകീയ ആചാരം ഇന്നും യാതൊരു മുടക്കവുമില്ലാതെ തുടർന്നുവരികയാണ്.
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