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Madhyamam
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    രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസിൽ ബൈക്കിടിച്ച് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം; ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്കും നഴ്സിനും രോഗിക്കും പരിക്ക്

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    Damaged ambulance and motorcycle at the accident site in Thiruvambady, Kozhikode
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    കോഴിക്കോട്: തിരുവമ്പാടിയിൽ ആംബുലൻസിൽ ബൈക്കിടിച്ച് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. പുതുപ്പാടി സ്വദേശി സുബൈറാണ് മരണപ്പെട്ടത്. പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. തിരുവമ്പാടി ലിസ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആനക്കാംപൊയിൽ സ്വദേശിയെ നഗരത്തിലെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടയിലാണ് ആംബുലൻസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ആംബുലൻസുമായി ബൈക്ക് കൂട്ടിയിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ആംബുലൻസ് റോഡരികിലെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ സുബൈർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് പൂർണമായും തകർന്നു. ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗിക്കും ഡ്രൈവർക്കും നഴ്സിനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

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    News Summary - Youth Dies as Bike Collides with Ambulance Transporting Patient in Thiruvananthapuram; Driver, Nurse, and Patient Injured
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