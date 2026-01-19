Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 10:39 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 10:40 PM IST

    തിരുനാവായ കുംഭമേള: രഥയാത്ര തടഞ്ഞ് തമിഴ്നാട് പൊലീസ്

    ക​ൽ​പ്പാ​ത്തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങാ​ൻ സം​ഘാ​ട​ക​ർ; പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ
    തിരുനാവായയിൽ മഹാമാഘ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ശ്‌മശാന ശ്രാദ്ധം ചടങ്ങ്

    Listen to this Article

    ചെ​ന്നൈ: തി​രു​നാ​വാ​യ​യി​ൽ നി​ളാ​ന​ദീ തീ​ര​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള കും​ഭ​മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന ര​ഥ​യാ​ത്ര​ക്ക് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച് ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ. ജ​നു​വ​രി 18 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി മൂ​ന്നു വ​രെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള കും​ഭ​മേ​ള ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഉ​ടു​മ​ല​പേ​ട്ട തി​രു​മൂ​ര്‍ത്തി​മ​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന് ജ​നു​വ​രി 19ന് ​രാ​വി​ലെ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ 30ഒാ​ളം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വീ​ക​ര​ണ​മേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി തി​രു​നാ​വാ​യ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ര​ഥ​യാ​ത്ര​യു​ടെ റൂ​ട്ട് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ജ​നു​വ​രി 19, 20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലും 21ന് ​ക​ൽ​പ്പാ​ത്തി​യി​ൽ​നി​ന്നും ര​ഥ​യാ​ത്ര പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​ദീ​പൂ​ജ, ഗോ​പൂ​ജ​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം പൂ​ജി​ച്ച മ​ഹാ​മേ​രു ര​ഥ​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ത്തി ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. മ​ഹാ​മേ​രു ര​ഥ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഴി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​നും പൊ​ലീ​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ഹാ​മേ​രു മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി കേ​ര​ള​ത്തി​​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന- സു​ര​ക്ഷ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ 21ന് ​പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​ൽ​പ്പാ​ത്തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ഥ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. ര​ഥ​യാ​ത്ര ത​ട​ഞ്ഞ ത​മി​ഴ്നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    ‘കുംഭമേള’: സ്​റ്റോപ് ​മെമ്മോക്ക് എതിരെ ഹരജി

    കൊ​ച്ചി: ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലെ കും​ഭ​മേ​ള എ​ന്ന പേ​രി​ൽ തി​രു​നാ​വാ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ​മാ​ഘം മ​ഹോ​ത്സ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ​യോ​ര​ത്ത്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ല്ലേ​ജ്​ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നോ​ട്ടീ​സ്​ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി. ക​ല​ക്ട​റും ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ട​ക്കം മ​റ്റ്​ അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം വി​ല്ലേ​ജ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ന​ൽ​കി​യ സ്​​റ്റോ​പ്​ മെ​മ്മോ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എം.​കെ. വി​ന​യ​കു​മാ​റാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ ജ​സ്റ്റി​സ്​ സി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​പ്പു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ന​ദീ​ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി തി​രു​നാ​വാ​യ വി​ല്ലേ​ജ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞ്​ സ്​​റ്റോ​പ്​ മെ​മ്മോ ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടി​​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഉ​ത്ത​ര​വ്​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​വും ത​ങ്ങ​ളെ കേ​ൾ​ക്കാ​തെ​യു​മാ​ണെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 19 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി മൂ​ന്നു​വ​രെ​യാ​ണ്​ മ​ഹാ​മാ​ഘ മ​ഹോ​ത്സ​വം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Kerala NewsThirunavaya kumbh mela
