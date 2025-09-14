Begin typing your search above and press return to search.
    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​മൂ​ഴ​ത്തി​ന് സാ​ഹ​ച​ര്യം, ബം​​ഗാ​​ളി​​ൽ തൃ​​ണ​​മൂ​​ലും ബി.​​ജെ.​​പി​​യും ഒ​​രു​​പോ​​ലെ ശ​​ത്രു​​ക്ക​​ൾ-സി.​പി.​എം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​മൂ​ഴ​ത്തി​ന് സാ​ഹ​ച​ര്യം, ബം​​ഗാ​​ളി​​ൽ തൃ​​ണ​​മൂ​​ലും ബി.​​ജെ.​​പി​​യും ഒ​​രു​​പോ​​ലെ ശ​​ത്രു​​ക്ക​​ൾ-സി.​പി.​എം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്
    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ മൂ​​ന്നാ​​മൂ​​ഴ​​ത്തി​​നു​​ള്ള സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​മു​​ണ്ടെ​​ന്ന് കേ​​ന്ദ്ര ക​​മ്മി​​റ്റി​​യി​​ൽ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ സി.​​പി.​​എം വി​​ല​​യി​​രു​​ത്ത​​ൽ. പ​​ശ്ചി​​മ ബം​​ഗാ​​ളി​​ൽ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സു​​മാ​​യു​​ള്ള സ​​ഖ്യം തു​​ട​​ര​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന സി.​​പി.​​എം ബം​​ഗാ​​ൾ ഘ​​ട​​കം ബി.​​ജെ.​​പി​​യെ​​യും തൃ​​ണ​​മൂ​​ൽ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​നെ​​യും ഒ​​രു​​പോ​​ലെ ശ​​ത്രു​​ക്ക​​ളാ​​യി കാ​​ണ​​ണ​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​പാ​​ട് കൈ​​​ക്കൊ​​ണ്ടു.

    കേ​​ര​​ള​​വും പ​​ശ്ചി​​മ ബം​​ഗാ​​ളും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ വ​​രാ​​നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന അ​​ഞ്ച് നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ൾ സി.​​പി.​​എം കേ​​ന്ദ്ര ക​​മ്മി​​റ്റി ച​​ർ​​ച്ച ചെ​​യ്തു. ക​​ർ​​ഷ​​ക സം​​ഘ​​ട​​ന​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ച സി.​​പി.​​എം കേ​​ന്ദ്ര ക​​മ്മി​​റ്റി ദേ​​ശീ​​യ, അ​​ന്ത​​ർ​​ദേ​​ശീ​​യ ത​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ പൊ​​തു​​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളും ച​​ർ​​ച്ച ചെ​​യ്തു.

    കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ മൂ​​ന്നാ​​മൂ​​ഴം ല​​ക്ഷ്യം വെ​​ച്ച് സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ വി​​ക​​സ​​ന, ജ​​ന​​ക്ഷേ​​മ പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ​​മാ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും കേ​​ന്ദ്ര ക​​മ്മി​​റ്റി യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ത​​യാ​​റെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ളെ കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ലു​​ണ്ട്. വ​​ർ​​ഗീ​​യ​​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ലൂ​​ന്നി​​യ ബി.​​ജെ.​​പി​​യോ​​ടും ഏ​​കാ​​ധി​​പ​​ത്യ പ്ര​​വ​​ണ​​ത​​യു​​ള്ള തൃ​​ണ​​മൂ​​ലി​​നോ​​ടും ഒ​​രേ സ​​മീ​​പ​​ന​​മാ​​ണ് വേ​​ണ്ട​​തെ​​ന്നും ര​​ണ്ടു പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളെ​​യും ഒ​​രു​​പോ​​ലെ ശ​​ത്രു​​ക്ക​​ളാ​​യി ക​​ണ്ട് നേ​​രി​​ട​​ണ​​മെ​​ന്നും ബം​​ഗാ​​ൾ ഘ​​ട​​കം കേ​​ന്ദ്ര ക​​മ്മി​​റ്റി​​യി​​ൽ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു.

    ഇ​​തി​​നാ​​യി ബം​​ഗാ​​ളി​​ൽ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ര​​ണ്ട് നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലേ​​തു പോ​​ലെ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സു​​മാ​​യി സ​​ഹ​​ക​​രി​​ക്ക​​ണ​​​മെ​​ന്ന നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​വും ബം​​ഗാ​​ൾ ഘ​​ട​​കം മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വെ​​ച്ചു. ഇ​​ൻ​​ഡ്യ സ​​ഖ്യ​​വു​​മാ​​യി സ​​ഹ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും മ​​മ​​ത ബാ​​ന​​ർ​​ജി​​യോ​​ട് മൃ​​ദു​​സ​​മീ​​പ​​നം വേ​​ണ്ട. യു​​വാ​​ക്ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​വ​​സ​​രം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​ത് ഗു​​ണം ചെ​​യ്യു​​മെ​​ന്നും ബം​​ഗാ​​ൾ ഘ​​ട​​കം പ​​റ​​യു​​ന്നു.

    ക​​ർ​​ഷ​​ക സം​​ഘ​​ട​​ന​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് സി.​​പി.​​എം കേ​​ന്ദ്ര ക​​മ്മി​​റ്റി അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ചു. അ​​ഖി​​ലേ​​ന്ത്യ കി​​സാ​​ൻ സ​​ഭ​​യി​​ൽ ഏ​​റ്റ​​വും കൂ​​ടു​​ത​​ൽ അം​​ഗ സ​​ഖ്യ​​യു​​ള്ള​​ത് കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ നി​​ന്നാ​​ണെ​​ങ്കി​​ലും കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ പോ​​ലും എ​​ല്ലാ വി​​ഭാ​​ഗം ക​​ർ​​ഷ​​ക​​രെ​​യും അ​​ണി​​ചേ​​ർ​​ക്കാ​​നാ​​കു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ന്നും, അ​​തി​​നാ​​യു​​ള്ള ന​​ട​​പ​​ടി​​യു​​ണ്ടാ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്നും റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ പ​​റ​​യു​​ന്നു.

    News Summary - Third term in Kerala, Trinamool and BJP are equal enemies in Bengal - CPM Central Committee Report
