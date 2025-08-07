Begin typing your search above and press return to search.
    തൊഴിയൂർ സുനിൽ വധക്കേസ്​; മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം മൂന്നാം പ്രതി പിടിയിൽ

    ‘ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഇ​ഹ്​​സാ​നി​യ’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്‍റെ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ പ​രേ​ഡും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    തൊഴിയൂർ സുനിൽ വധക്കേസ്​; മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം മൂന്നാം പ്രതി പിടിയിൽ
    ഷാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ

    തൃ​ശൂ​ർ: 1994 ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ തൊ​ഴി​യൂ​ർ സു​നി​ലി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നാം പ്ര​തി വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി അ​ഞ്ച​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്ന ഷാ​ജു​വി​നെ (55) തൃ​ശൂ​ർ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തു. ‘ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഇ​ഹ്​​സാ​നി​യ’ എ​ന്ന തീ​വ്ര​വാ​ദ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ഷാ​ജു​ദ്ദീ​നെ ​ജൂ​ലൈ 20ന്​ ​കൊ​ച്ചി അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്ത്​ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഷാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ​തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ പ​രേ​ഡും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. തൃ​ശൂ​ർ സ​ബ്​ ജ​യി​ലി​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഒ​മ്പ​തു​പേ​ർ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കേ​സി​ൽ ഇ​തോ​ടെ ആ​റു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ചേ​ക​ന്നൂ​ർ മൗ​ല​വി തി​രോ​ധാ​ന കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യും കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യു​മാ​യ സെ​യ്​​ത​ല​വി അ​ൻ​വ​രി, നാ​ലാം പ്ര​തി ന​വാ​സ്​ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ ഇ​നി പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള​ത്. ഒ​രു പ്ര​തി മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കേ​സി​ൽ സി.​പി.​എം ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​മ്പ​തു പേ​രെ പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്താ​ണ്​ ​ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ പൊ​ലീ​സ്​ നേ​ര​ത്തേ കേ​സ്​ എ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. നാ​ലു​പേ​രെ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വി​ന്​ ശി​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ത​ട​വ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ‘ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഇ​ഹ്​​സാ​നി​യ’ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഒ​മ്പ​തു​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ്​ കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്.

    ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പി.​എം. മ​നോ​ജ്, ഡി​റ്റ​ക്ടി​വ്​ എ​സ്.​ഐ തോം​സ​ൺ ആ​ന്‍റ​ണി, എ​സ്.​ഐ പ്രേ​മ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ അ​ജി​ത്​ നാ​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ സു​ധീ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്. അ​ന്യാ​യ​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യ​​പ്പെ​ടു​ക​യും ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത ബി​ജി, റ​ഫീ​ഖ്, ഹ​രി​ദാ​സ്, ബാ​ബു​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​ ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച മു​മ്പ്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഞ്ചു​ ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ഹ​രി​ദാ​സ് പൊ​ലീ​സ്​ മ​ർ​ദ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക്ഷ​യ​രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി 10 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ​മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ്രതിയിലേക്കെത്താൻ തുമ്പായത് ബയോഡേറ്റ; ലുക്കൗട്ട്​ നോട്ടീസ്​​ മൂന്നു ദിവസം മുമ്പ്

    തൃ​ശൂ​ർ: തൊ​ഴി​യൂ​ർ സു​നി​ൽ വ​ധ​ക്കേ​സി​ലെ മൂ​ന്നാം പ്ര​തി ഷാ​ജു​ദ്ദീ​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ പൊ​ലീ​സി​ന്​ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്​ 24 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ജോ​ലി​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ബ​യോ​ഡേ​റ്റ​യി​ൽ​നി​ന്ന്. 2001ൽ ​വി​ദേ​ശ​ത്ത്​ ജോ​ലി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക്കൊ​പ്പം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ബ​യോ​ഡേ​റ്റ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ച്ച പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ ന​മ്പ​റും ഫോ​ട്ടോ​യു​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.​ പ്ര​തി ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന്​ മൂ​ന്നു​ ദി​വ​സം മു​മ്പ്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ലു​ക്കൗ​ട്ട്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ജൂ​ലൈ 20ന്​ ​തി​രി​കെ പോ​കാ​ൻ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. 1991ൽ ​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ എ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന ഷാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, 1995ലാ​ണ്​ ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്കു​ പോ​യ​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 2005, 2011, 2021 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ്​ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ പു​തു​ക്കി​യ​ത്.

    സ്കൂ​ളി​ലെ​യും നാ​ട്ടി​ലെ​യും വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ കേ​​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​തെ വ​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ്​ ബ​യോ​ഡേ​റ്റ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​തി സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തു​ക​യോ ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​ക്ക​ളെ​യും കാ​ണു​ക​യോ ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റു​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഇ​ഹ്​​സാ​നി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ മ​റ്റു​ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഷാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ​പ്ര​തി​യ​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    1998ൽ ​ഹൈ​കോ​ട​തി പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ​നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 19 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 2017ൽ ​പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ്​ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ഇ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി യൂ​സു​ഫ​ലി, അ​ഞ്ചാം പ്ര​തി പ​ള്ളം സ്വ​ദേ​ശി സ​ലീം, ആ​റാം പ്ര​തി ചാ​വ​ക്കാ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി മൊ​യ്​​നു​ദ്ദീ​ൻ, ഏ​ഴാം പ്ര​തി ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി സു​ലൈ​മാ​ൻ, ഒ​മ്പ​താം പ്ര​തി മ​ല​പ്പു​റം കൊ​ള​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ 2019ൽ ​അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യും കു​ള​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ സൈ​ത​ല​വി അ​ൻ​വ​രി 1997ൽ ​വ്യാ​ജ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ രാ​ജ്യം വി​ട്ടു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 1994ൽ ​ന​ട​ന്ന സു​നി​ൽ വ​ധ​ത്തി​ൽ അ​ന്നു​ത​ന്നെ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ‘ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഇ​ഹ്​​സാ​നി​യ’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ​ അ​ഞ്ചു​ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    X