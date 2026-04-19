    Posted On
    date_range 19 April 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 6:01 AM IST

    തേങ്ങലായി അവർ മടങ്ങി; ഉറങ്ങാതെ കരുതലായി പൊള്ളാച്ചി

    പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത് മി​ന്ന​ൽ​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ, വ​ലി​യൊ​രു ദു​ര​ന്ത നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് പൊ​ള്ളാ​ച്ചി
    വാ​ൽ​പാ​റ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ഭൗ​തി​ക​ശ​രീ​ര​വു​മാ​യു​ള്ള ആം​ബു​ല​ന്‍സു​ക​ള്‍ അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​ര​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​ൻ കാ​ത്തു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ പാ​ങ്ങ് ഗ​വ. ഹ​യ​ര്‍സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍

    പൊ​ള്ളാ​ച്ചി: ഉ​റ്റ​വ​രു​ടെ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ വി​റ​ങ്ങ​ലി​ച്ചു നി​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ക​രു​ത​ലി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു മാ​തൃ​ക തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ള്ളാ​ച്ചി ന​ഗ​രം. വാ​ൽ​പ്പാ​റ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ഗ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഉ​റ​ങ്ങി​യി​ല്ല. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ നൂ​ലാ​മാ​ല​ക​ളി​ൽ കു​രു​ങ്ങാ​തെ മി​ന്ന​ൽ​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കെ​ന്ന​പോ​ലെ നാ​ടി​നാ​കെ​യും വേ​ദ​നാ​ജ​ന​ക​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്.

    അ​ത​റി​യു​ന്ന പൊ​ള്ളാ​ച്ചി​യി​ലെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഒ​രു നി​മി​ഷം​പോ​ലും പാ​ഴാ​ക്കി​യി​ല്ല. ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത് സ​ന്ധ്യ​യോ​ടെ​യാ​ണ്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ​യും മ​രി​ച്ച​വ​രെ​യും പൊ​ള്ളാ​ച്ചി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​മ​യം ഏ​ഴു​മ​ണി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​രും മു​മ്പേ​ത​ന്നെ ഒ​മ്പ​ത് പേ​രു​ടെ മൃ​​ത​ദേ​ഹം വ​ഹി​ച്ച് ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ പൊ​ള്ളാ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ടു.

    പൊ​ള്ളാ​ച്ചി​യി​ലേ​ത് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ പ​രി​മി​തി​ക​ളെ​ല്ലാ​മു​ണ്ട്. അ​തെ​ല്ലാം മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ വൈ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഇ​ൻ​ക്വ​സ്റ്റ്, പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​റ്റ​രാ​ത്രി​കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രു​മൊ​ക്കെ വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് ഇ​വി​ടെ കു​തി​ച്ചെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും രാ​ത്രി വൈ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​ത്തും​മു​മ്പ് എ​ന്തി​നും ത​യാ​റാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റും ഉ​യ​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ​പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ രാ​ത്രി​ത​ന്നെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ർ​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ചെ​യ്തു. ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളും രേ​ഖ​ക​ളും ത​യാ​റാ​ക്കി. അ​തി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി. കേ​ര​ള, ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മി​ന്ന​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കി.

    പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പു​റം ​കേ​ര​ള​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള കാ​ർ​ഷി​ക ​ഗ്രാ​മ​മാ​യ പൊ​ള്ളാ​ച്ചി ഗ്രാ​മീ​ണ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലൊ​രു​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി മ​ല​യാ​ളി സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ ലൊ​ക്കേ​ഷ​നാ​ണ്. വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യി​ൽ പ​ല​കു​റി ക​ണ്ട പൊ​ള്ളാ​ച്ചി​യു​ടെ ​ഗ്രാ​മീ​ണ​ഭം​ഗി മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സി​ൽ ഗൃ​ഹാ​തു​ര ഓ​ർ​മ​യാ​ണ്. വ​ലി​യൊ​രു ദു​ര​ന്ത നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ പൊ​ള്ളാ​ച്ചി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച രാ​ത്രി പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സി​ൽ പൊ​ള്ളാ​ച്ചി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന് തി​ള​ക്ക​മേ​റി.

    വിങ്ങലടക്കാനാവാതെ ഗ്രേസി ടീച്ചർ

    പാ​ങ്ങ് (മ​ല​പ്പു​റം): ത​ന്റെ കൂ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ ചേ​ത​ന​യ​റ്റ ശ​രീ​രം കാ​ണാ​ൻ വി​ങ്ങ​ലോ​ടെ ഓ​ടി​യെ​ത്തി പാ​ങ്ങ് ജി.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​ധ്യാ​പി​ക എ​ൻ.​പി. ഗ്രേ​സി മോ​ൾ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സം​ഭ​വം അ​റി​ഞ്ഞ​ത് മു​ത​ൽ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ജൂ​ബി​ലി റോ​ഡി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ ഇ​രി​പ്പു​റ​ക്കാ​നാ​തെ ഗ്രേ​സി ടീ​ച്ച​ർ കു​ഴ​ങ്ങി. സ​ങ്ക​ടം സ​ഹി​ക്ക വ​യ്യാ​തെ മ​ക്ക​ളോ​ടും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളോ​ടും സൃ​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടു​മെ​ല്ലാം ത​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദ​ന പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യോ​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​മെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കു​ടും​ബ​വു​മൊ​ത്ത് പാ​ങ്ങ് ഗ​വ. ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി. ഭ​ർ​ത്താ​വ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സി.​എ​സ്.​ഐ പ​ള്ളി​യി​ലെ ഫാ. ​വി​ക്ട​റി​നൊ​പ്പം വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​ക്കി​ട​യി​ലു​ടെ മു​ൻ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ടീ​ച്ച​ർ ഒ​രു നോ​ക്ക് ക​ണ്ട് അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    2024ലാ​ണ് ഗ്രേ​സി ടീ​ച്ച​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ഇ​വ​ർ മി​ക​ച്ച ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വി​ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും ടീ​ച്ച​ർ സ്കൂ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക പ​തി​വാ​ണ്. ഏ​പ്രി​ൽ നാ​ലി​ന് ന​ട​ന്ന സ്കൂ​ളി​ന്റെ 107-ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ലും ടീ​ച്ച​ർ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​ന്റെ മു​ൻ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​ധ്യാ​പി​ക എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ത​ന്റെ ജോ​ലി എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ടീ​ച്ച​ർ ഓ​ർ​മി​ച്ചു. വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക്ക് ത​ന്നെ​യും ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ ക​ടു​ത്ത പ​നി​യാ​യ​ത് കാ​ര​ണം സം​ഘ​ത്തി​നൊ​പ്പം പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നും ടീ​ച്ച​ർ നി​റ​ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​റ​ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ ദുഃ​ഖം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന ഗ്രേ​സി ടീ​ച്ച​ർ

    സ്കൂളായിരുന്നു സാജിതയുടെ ഉയിരും ഉണർവും

    മ​ല​പ്പു​റം: പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സ്കൂ​ളി​ൽ സാ​ജി​ത കൈ​പു​ണ്യ​ത്തി​നൊ​പ്പം സ്നേ​ഹ​വും ചാ​ലി​ച്ച് വി​ള​മ്പു​ന്ന ചോ​റി​നും ക​ഞ്ഞി​ക്കും രു​ചി​യേ​റെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് രു​ചി അ​ൽ​പം കു​റ​ഞ്ഞാ​ലും സ്കൂ​ളി​ലെ ചോ​റി​ലും ക​റി​യി​ലും ഒ​രു വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക്കും അ​വ​ർ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സാ​ജി​ത​യു​ടെ വേ​ർ​പാ​ട് സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും നാ​ടി​നെ​യാ​കെ​യും ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി. ഇ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഴി​ച്ച സ്വാ​ദി​ഷ്ട​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ് ഏ​വ​രി​ലും നി​റ​യു​ന്ന​ത്.

    10 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വ​രെ സാ​ജി​ത​യു​ടെ ഉ​മ്മ ക​ദീ​ക്കു​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു സ്കൂ​ളി​ലെ പാ​ച​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി. ഉ​മ്മ​യു​ടെ സ​ഹാ​യി​യാ​യി വ​ന്ന​ത് മു​ത​ലാ​ണ് സാ​ജി​ത​യും സ്കൂ​ളും ത​മ്മി​ലെ ബ​ന്ധം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് പ്രാ​യാ​ധാ​ക്യം മൂ​ലം ഉ​മ്മ​ക്ക് ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് സാ​ജി​ത ആ ​ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​മ്മ​യെ​പ്പോ​ലെ പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സ്കൂ​ളാ​ണ് സാ​ജി​ത​ക്ക് എ​ല്ലാം. അ​വി​ടു​ത്തെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​ല്ലാം അ​വ​രു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്രാ​യ​മാ​യ ഉ​മ്മ​യും മ​ക​ൻ ഷ​ഹ​ദി​നും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ടു ന​യി​ച്ച​ത് സാ​ജി​ത​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ർ​ത്തേ​ണ്ടി വ​ന്ന സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ‍്യാ​സം പി​ന്നീ​ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത് സാ​ജി​ത​യു​ടെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യം കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. പ​ത്താം ത​ര​വും പ്ല​സ്ടു​വും തു​ല്യ​ത എ​ഴു​തി വി​ജ​യി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്കാ​യി. സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും അ​വ​ർ​ക്ക് തു​ണ​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​യി​ൽ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​ക​ൻ ഷ​ഹ​ദി​ൻ പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    TAGS:DeathsemotionalKerala Newshairpin curveValparai Accident
    News Summary - They returned like rice; Pollachi, without sleeping, was careful
