Madhyamam
    16 Aug 2025 11:45 PM IST
    16 Aug 2025 11:45 PM IST

    ‘റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യും അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും’; ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 544ലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണം ഇവയാണ്

    ചാ​ല​ക്കു​ടി സൗ​ത്ത് മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ലും താ​ഴെ​യും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ഗതാഗതക്കുരു​ക്കി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 544ൽ ​ചാ​ല​ക്കു​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ജ​ന​ജീ​വി​തം സ്തം​ഭി​പ്പി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ മു​രി​ങ്ങൂ​രി​ൽ ത​ടി​ലോ​റി മ​റി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച രൂ​ക്ഷ​മാ​യ കു​രു​ക്ക് ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു. അ​ടി​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തെ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യും അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മാ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ മു​രി​ങ്ങൂ​രി​ൽ റോ​ഡി​ലെ വ​ലി​യ കു​ഴി​യി​ൽ ത​ടി ക​യ​റ്റി​വ​ന്ന ലോ​റി മ​റി​ഞ്ഞ​താ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​ള​പാ​യം ഒ​ഴി​വാ​യെ​ങ്കി​ലും ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ത്രി 11 മ​ണി​യോ​ടെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​വു​ക​യും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷ​വും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ണ്ട​നി​ര തു​ട​ർ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ചാ​ല​ക്കു​ടി ന​ഗ​രം നി​ശ്ച​ല​മാ​വു​ക​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​ടു​ത്ത ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ടി​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ചി​റ​ങ്ങ​ര, കൊ​ര​ട്ടി, മു​രി​ങ്ങൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ റോ​ഡു​ക​ൾ അ​തീ​വ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. പ​ല​യി​ട​ത്തും ടാ​റി​ങ് ത​ക​ർ​ന്ന് ഭീ​മാ​കാ​ര​മാ​യ കു​ഴി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​കു​ഴി​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം നി​റ​യു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ചെ​റു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്രം ബ​ദ​ൽ വ​ഴി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. തൃ​ശൂ​ർ​ദി​ശ​യി​ൽ ​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ട​ക​ര-​ആ​ളൂ​ർ വ​ഴി​യും പോ​ട്ട വ​ഴി​യും ചാ​ല​ക്കു​ടി-​അ​ഷ്ട​മി​ച്ചി​റ വ​ഴി​യും മു​രി​ങ്ങൂ​ർ-​മേ​ലൂ​ർ വ​ഴി​യും എ​റ​ണാ​കു​ളം ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​ത് തു​ട​ര​ണം.

    അ​ങ്ങ​നെ വ​രു​മ്പോ​ൾ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റു വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പോ​കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മാ​കും. അ​തു​പോ​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ദി​ശ​യി​ൽ​നി​ന്നു വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​ങ്ങം-​മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി വ​ഴി​യും ചി​റ​ങ്ങ​ര ഓ​വ​ർ​ബ്രി​ഡ്ജി​ലൂ​ടെ കാ​ടു​കു​റ്റി വ​ഴി​യും തൃ​ശൂ​ർ ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തും തു​ട​ര​ണം.

