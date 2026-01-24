Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅർബുദ മരുന്ന്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 11:09 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 11:09 PM IST

    അർബുദ മരുന്ന് മാറിനൽകിയ സംഭവം: കമ്പനിക്കെതിരായ നടപടിയിൽ കാലതാമസം പാടില്ല -മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    അർബുദ മരുന്ന് മാറിനൽകിയ സംഭവം: കമ്പനിക്കെതിരായ നടപടിയിൽ കാലതാമസം പാടില്ല -മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ർ.​സി.​സി​യി​ൽ ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​ർ​ബു​ദ​ത്തി​നു​ള്ള മ​രു​ന്ന് പാ​ക്ക​റ്റി​ൽ ശ്വാ​സ​കോ​ശ കാ​ൻ​സ​റി​നു​ള്ള കീ​മോ​തെ​റാ​പ്പി ഗു​ളി​ക ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി കാ​ല​താ​മ​സം കൂ​ടാ​തെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ തോ​മ​സ്. അ​ർ​ബു​ദ ഗു​ളി​ക മാ​റി ന​ൽ​കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ​ത്ര​വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വ​മേ​ധ​യാ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    പ​രാ​തി​യെ​കു​റി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ ഒ​മ്പ​തി​ന് ഫാ​ർ​മ​സി​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച കു​റി​പ്പ​ടി പ്ര​കാ​രം ‘ടെ​മോ​സോ​ളോ​മൈ​ഡ് 100 എം.​ജി’ എ​ന്ന മ​രു​ന്ന് രോ​ഗി​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ എ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ പാ​ക്ക​റ്റി​ൽ മ​റ്റൊ​രു മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Human Rights Commissioncancer drug
    News Summary - There should be no delay in action against the Cancer drug company - Human Rights Commission
    Similar News
    Next Story
    X