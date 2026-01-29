Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    29 Jan 2026 10:12 PM IST
    Updated On
    29 Jan 2026 10:12 PM IST

    ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടാകണം -പൗരാവകാശ സംഗമം

    ‘ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പി​ന്’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഫ്രീ​ഡം ക​ല​ക്ടീ​വ് ആ​ലു​വ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൗ​രാ​വ​കാ​ശ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി ഹി​ന്ദ് കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബു​റ​ഹ്മാ​ൻ

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ആ​ലു​വ: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ട​രു​ന്ന ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് അ​ധി​കാ​ര ക്ര​മ​ത്തെ ചെ​റു​ക്കാ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു​ള്ള ഐ​ക്യ​നി​ര കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ലു​വ വൈ.​എം.​സി.​എ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൗ​രാ​വ​കാ​ശ സം​ഗ​മം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ‘ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പി​ന്’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഫ്രീ​ഡം ക​ല​ക്ടീ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ന​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യ നി​ര​വ​ധി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പോ​രാ​ട്ട സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി ഹി​ന്ദ് കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബു​റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ട​രു​ന്ന വം​ശീ​യ വേ​ട്ട​ക​ൾ​ക്കും ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ യോ​ജി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നും ഇ​സ്‌​ലാം ഭീ​തി​ക്കു​മെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും മ​തേ​ത​ര സ​മൂ​ഹ​വും വേ​ണ്ട​ത്ര ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ഫ്രീ​ഡം ക​ല​ക്ടീ​വ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ഫ. അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫാ​ദ​ർ പോ​ൾ തേ​ല​ക്കാ​ട്, പ്ര​ഫ. പി.​കെ. ശ​ങ്ക​ര​ൻ, സ​ണ്ണി എം. ​ക​പി​ക്കാ​ട്, പി. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, എ​ൻ. മാ​ധ​വ​ൻ​കു​ട്ടി, ജി​ന്റോ ജോ​ൺ, സു​ദേ​ഷ് എം. ​ര​ഘു, ഫാ. ​അ​ജി പു​തി​യ​പ​റ​മ്പി​ൽ, ക​ട​ക്ക​ൽ ജു​നൈ​ദ്, സി.​ആ​ർ. നീ​ല​ക​ണ്o​ൻ, കെ.​എ​സ്. ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ, പ്രേം ​ബാ​ബു, ജോ​ൺ പെ​രു​വ​ന്താ​നം, അം​ബി​ക മ​റു​വാ​ക്ക്, ബാ​ബു​രാ​ജ് ഭ​ഗ​വ​തി, കെ. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, അ​ഡ്വ. ക​ബീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ഇ​ല്യാ​സ് മം​ഗ​ല​ത്ത്, പി.​എം. മാ​ഹീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഫ്രീ​ഡം ക​ല​ക്ടീ​വ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ് കു​ന്ന​ക്കാ​വ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷി​ഹാ​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ക്കീ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എം.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

