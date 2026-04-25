    Kerala
    date_range 25 April 2026 11:37 PM IST
    date_range 25 April 2026 11:37 PM IST

    അപ്രഖ്യാപിത ലോഡ് ഷെഡിങ് ഇല്ല -മന്ത്രി

    ‘വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ക്കം ഓ​വ​ര്‍ലോ​ഡിലെ ട്രി​പ്പി​ങ്’
    മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ലോ​ഡ് ഷെ​ഡി​ങ് ഇ​ല്ലെ​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍കു​ട്ടി. ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ക്കം ഓ​വ​ര്‍ലോ​ഡ് ആ​കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള ട്രി​പ്പി​ങ് ആ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​വ​ര്‍ലോ​ഡ് ആ​കു​മ്പോ​ള്‍ ട്രി​പ്പ് ആ​വു​ന്നു​ണ്ട്. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മി​ല്ല. ഗ്യാ​സി​ന്റെ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ എ​ല്ലാ​വ​രും ഇ​ൻ​ഡ​ക്ഷ​ൻ കു​ക്ക​റാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ന്‍ ഹി​യ​റി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞു. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​ല കൊ​ടു​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​രും. വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കും. വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ഭോ​ഗം 6195 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് പി​ന്നി​ട്ടു. ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS: Loadshedding, New Kerala, weather hot
    News Summary - There is no unannounced load shedding - Minister
