Madhyamam
    9 Dec 2025 11:21 PM IST
    9 Dec 2025 11:21 PM IST

    കെ-റെയിലിൽ പ്രതീക്ഷവെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, വേറെ വഴി നോക്കണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

    There is no point in pinning your hopes on K-Rail says CM
    പിണറായി വിജയൻ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: കെ-​റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഇ​നി പ്ര​തീ​ക്ഷ വെ​ച്ചി​ട്ട് കാ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും വേ​റെ വ​ഴി​നോ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. അ​തി​ന​ർ​ഥം പ​ദ്ധ​തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ണ്ണൂ​ർ പ്ര​സ് ക്ല​ബി​ന്റെ ‘മീ​റ്റ് ദ ​പ്ര​സ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കെ-​റെ​യി​ൽ. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര അ​നു​മ​തി വേ​ണം. അ​നു​മ​തി വേ​ഗം ല​ഭി​ക്കും എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ കാ​ര​ണം അ​തി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​തെ​പോ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ന​ടി ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് എ​ല്ലാ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​തി​ജ്ഞ​ബ​ദ്ധ​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​ത് ഇ​നി​യും തു​ട​രും. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് തെ​റ്റു​പ​റ്റി​യോ എ​ന്ന​റി​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വി​ധി​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശം ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വി​ധി​യി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ വി​ചി​ത്ര വാ​ദ​ഗ​തി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​ന്റേ​ത്. ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ ദി​ലീ​പ് അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി ഓ​ര്‍ക്കു​ന്നി​ല്ല. പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന ക​ണ്ടു. പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം​ത​ന്നെ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സിൽവർ ലൈൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല -എൽ.ഡി.എഫ് കൺവീനർ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സി​ൽ​വ​ർ ലൈ​ൻ റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തോ​ടും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​സ് ക്ല​ബി​ന്റെ ‘മീ​റ്റ് ദി ​ലീ​ഡ​ർ’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​നു​ത​കു​ന്ന വേ​ഗ​റെ​യി​ലു​ക​ൾ ന​മു​ക്കി​ല്ല. അ​താ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ർ​വേ പോ​ലും ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും ചി​ല തീ​വ്ര​വാ​ദ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത് ആ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു -എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ചോ​ദി​ച്ചു.

