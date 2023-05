വി.കെ.എന്നിനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ഇനി വേദവതിയമ്മയില്ല

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വി​ല്വാ​മ​ല (തൃ​ശൂ​ർ): വ​ട​ക്കേ​കൂ​ട്ടാ​ല വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വി.​കെ.​എ​ന്നി​ന്റെ ച​രി​ത്രം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​നി വേ​ദ​വ​തി​യ​മ്മ​യി​ല്ല. പ്ര​ശ​സ്ത സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ വി.​കെ.​എ​ന്നി​ന്റെ (വ​ട​ക്കേ​കൂ​ട്ടാ​ല നാ​രാ​യ​ണ മേ​നോ​ൻ) ഭാ​ര്യ വേ​ദ​വ​തി​യ​മ്മ​യു​ടെ സം​സ്‌​കാ​രം നി​ളാ ന​ദി​യോ​ര​ത്തെ പാ​മ്പാ​ടി ഐ​വ​ർ മ​ഠം ശ്‌​മ​ശാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. വേ​ദ​വ​തി​യ​മ്മ​യു​ടെ അ​നി​യ​ത്തി​യു​ടെ മ​ക​ൻ മേ​തി​ൽ സേ​തു​മാ​ധ​വ​ൻ ചി​ത​ക്ക് തീ​കൊ​ളു​ത്തി.

പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, ഒ.​വി. വി​ജ​യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ല മ​ഹാ​ര​ഥ​ന്മാ​രെ​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചും വെ​ച്ചു​വി​ള​മ്പി​യും വി.​കെ.​എ​ന്നി​ന്റെ നി​ഴ​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ചൂ​ടു​പി​ടി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യ ച​ർ​ച്ച​കൊ​ണ്ട് സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന വ​ട​ക്കേ​കൂ​ട്ടാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഥാ​കാ​ര​ൻ കൂ​ടൊ​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​യി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം വി.​കെ.​എ​ന്നി​ന്റെ ശീ​ല​വും ശീ​ല​ക്കേ​ടും വി​വ​രി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കും. പു​ക​വ​ലി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്ന വി.​കെ.​എ​ൻ വേ​ദ​വ​തി​യ​മ്മ​യെ ക​ണ്ടാ​ൽ മ​റ​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തും മ​റ്റും ഓ​ർ​ത്ത് ചി​രി​ക്കും. മോ​ണ കാ​ട്ടി​യു​ള്ള ആ ​ചി​രി​യും ഇ​നി ഓ​ർ​മ.വി.കെ.എന്നിനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ഇനി വേദവതിയമ്മയില്ലമ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യു.​ആ​ർ. പ്ര​ദീ​പ്, കെ. ​പ്രേം​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ, സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ഫ. സി.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

There is no more Vedavathiyamma to tell V.K.N story