    date_range 15 Dec 2025 7:47 AM IST
    date_range 15 Dec 2025 7:47 AM IST

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടുപ്പ്; 370 ഇടത്ത് കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ല

    Representation image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത 370 ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ തി​ര​ക്കി​ട്ട നീ​ക്ക​വു​മാ​യി മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ. 310 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും 24 ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ര​ണ്ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും 31 മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലും മൂ​ന്ന് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ആ​ര്‍ക്കും കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ല. മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം വ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രു​ടെ​യും ചെ​റു​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​​ത്തോ​ടെ പ​ല​യി​ട​ത്തും ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ന്ന​ണി​ക​ള്‍ തു​ല്യ​നി​ല​യി​ലാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ടോ​സ് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ 50 സീ​റ്റ് നേ​ടി ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് ഒ​രു സീ​റ്റ് പി​ന്നി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ട് സ്വ​ത​ന്ത്ര​രി​ൽ ഒ​രാ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചാ​ലേ മേ​യ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് ഭ​ര​ണം നേ​ടാ​നാ​കൂ. സ​മാ​ന​മാ​ണ് കൊ​ല്ലം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലും സ്ഥി​തി. കൊ​ല്ല​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​ണ് വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി. ഇ​വി​ടെ​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര​ർ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. 941 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 505 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത് 382ലാ​ണ്. 340ൽ ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും 239ലാ​ണ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള​ത്. 26 ഇ​ട​ത്ത് എ​ൻ.​ഡി.​എ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണെ​ങ്കി​ലും ആ​റി​ട​ത്താ​ണ് ഭ​ര​ണ​മു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്.


    64 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത 310 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 123 ഇ​ട​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി. 101 ഇ​ട​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും 20 ഇ​ട​ത്ത് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും. 87 മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ 56 ഇ​ട​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 40 ഇ​ട​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫും 16 ഇ​ട​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. 14 മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫും 12 ഇ​ട​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി​യാ​യി.

    14 ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ആ​റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​തം യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ഭ​ര​ണ​മു​റ​പ്പി​ച്ചു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് 28ൽ 15 ​എ​ന്ന കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ​ർ.​എം.​പി പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റാം. കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് (ഒ​മ്പ​ത്) ആ​ണ് വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി​യെ​ങ്കി​ലും കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ല. എ​ട്ടി​ട​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫും ഒ​രി​ട​ത്ത് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​മാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ആ​ർ​ക്കും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത 24 ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ നാ​ലി​ട​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫും പ​ത്തി​ട​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​ണ് വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി. ഇ​വി​ടെ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. 10 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്.

