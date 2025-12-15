Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകേരള തീരത്ത് മത്തിയുടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:25 PM IST

    കേരള തീരത്ത് മത്തിയുടെ ലഭ്യത കുറവുണ്ട്- കേന്ദ്രമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    sardine
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ര​ള തീ​ര​ത്ത് മ​ത്തി​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ഫി​ഷ​റീ​സ് മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ് ര​ഞ്ജ​ൻ സി​ങ് ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ഴ​യും അ​ത് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പോ​ഷ​ക​സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​യ ഉ​യ​ർ​ച്ച​യും മ​ത്തി​യു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​വി​നെ ശ​ക്ത​മാ​യി സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ശാ​സ്ത്രീ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലെ​ന്നും, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി എം.​പി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സു​സ്ഥി​ര മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് നി​ര​വ​ധി മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തീ​ര​ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​യു​ടെ മ​റൈ​ൻ ഫി​ഷി​ങ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഗി​യ​ർ, മെ​ഷ് സൈ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ എ​ക്സ്ക്ലൂ​സി​വ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 61 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണ, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​ട​ലി​ൽ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പി.​എം.​എം.​എ​സ്.​വൈ പ്ര​കാ​രം ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് വെ​സ​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് സി​സ്റ്റം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala coastSardine
    News Summary - There is a shortage of sardines on the Kerala coast - Union Minister
    Similar News
    Next Story
    X