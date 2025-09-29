Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    29 Sept 2025 10:33 PM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 10:33 PM IST

    പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്​; ഒന്നും മുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന്​ ധനമ​ന്ത്രി

    ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ധ​ന​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ. ഞെ​രു​ക്ക​ത്തി​നി​ട​യി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ക​സ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര​പ്ര​മേ​യ ച​ർ​ച്ച​ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്​. ധ​ന​ മാ​നേ​ജു​മെ​ന്‍റി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ്​ കേ​ര​ളം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ പ്ര​മേ​യാ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ധൂ​ർ​ത്ത്​ കാ​ര​ണം ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​ന​ട​ക്കം കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ത​ന്‍റെ ത​റ​വാ​ട്ട് കാ​ര്യ​മാ​യി​ട്ട​ല്ല ധ​ന​കാ​ര്യ​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്ന മു​ഖ​വു​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ മ​റു​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കേ​ന്ദ്രം വ​ല്ലാ​തെ ഞെ​രു​ക്കു​ന്നു. നി​കു​തി​യേ​ത​ര വ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ട്ര​ഷ​റി അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ധ​ന​വി​നി​യോ​ഗ മാ​നേ​ജു​മെ​ന്‍റ് ത​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഓ​ണം സു​ഭി​ക്ഷ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ധ​ന​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് അ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​പ്പോ​ള്‍ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലി​ല്ലാ​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണെ​ന്നും ചെ​ക്ക് പോ​ലും മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു. നി​കു​തി​വ​രു​മാ​നം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. അ​നാ​വ​ശ്യ ചെ​ല​വും ധൂ​ർ​ത്തും വ​ർ​ധി​ച്ചെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം ആ​ളു​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മീ​പ​ന​മെ​ന്ന്​ ധ​ന​മ​ന്ത്രി തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖം ഉ​ണ്ടാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ത​ങ്ങ​ൾ വാ​ച​ക​മ​ടി​ച്ച് പോ​വു​ക​യ​ല്ല. ഒ​രു പൈ​സ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ക​മാ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ല. നി​കു​തി പി​രി​വി​ൽ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ല്ല. നി​കു​തി വെ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കീ​ഴ്പ്പെ​ടി​ല്ല. ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ആ​കെ ചെ​ല​വ് 1.30 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷം അ​ത് 1.75 ല​ക്ഷം കോ​ടി​യി​ലെ​ത്തി. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ര്‍ഷം ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം കോ​ടി​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഈ ​സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ വ​ര്‍ഷം കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​ല്‍നി​ന്ന് ഗ്രാ​ന്റി​ന​ത്തി​ല്‍ കി​ട്ടി​യ​ത് 33,000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷം അ​ത് 6000 കോ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങി, 27,000 കോ​ടി​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ന​ഷ്ടം. കി​ഫ്ബി, പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ക​മ്പ​നി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മു​ന്‍കാ​ല ക​ട​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ ഈ ​വ​ര്‍ഷം വാ​യ്പ അ​നു​മ​തി​യി​ല്‍ 4700 കോ​ടി കു​റ​ച്ചു. ഗ്യാ​ര​ന്റി റി​ഡം​പ്ഷ​ന്‍ ഫ​ണ്ടി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ 3330 കോ​ടി രൂ​പ​യും കു​റ​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ജി.​എ​സ്.​ഡി.​പി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്നം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ക​വ​ഴി കേ​ര​ള​ത്തി​ന് 1522 കോ​ടി​യു​ടെ വാ​യ്പാ​നു​മ​തി​കൂ​ടി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തും ഈ ​വ​ര്‍ഷം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​നി​ല ഭ​ദ്ര​മെ​ന്ന​ത്​ വീ​മ്പു​പ​റ​ച്ചി​ലാ​ണെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്​​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​താ​വ്​ പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ത്തേ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​പ്പു സ​ഭാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നാ​ലാ​മ​ത്തെ അ​ടി​യ​ന്തി​ര പ്ര​മേ​യ നോ​ട്ടീ​സി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ ത​യാ​റാ​യ​ത്. ഇ​ത്​ സ​ഭാ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ്.

    News Summary - There is a financial crisis in the state but nothing stalled says Finance Minister
