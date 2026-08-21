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    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 8:39 AM IST

    രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴും ജീവനക്കാരില്ല; വീർപ്പുമുട്ടി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി

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    പ​നി​ക്കാ​ലം​കൂ​ടി​യാ​യ​തോ​ടെ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കു​ത്ത​നെ കൂ​ടി
    രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴും ജീവനക്കാരില്ല; വീർപ്പുമുട്ടി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ദി​നം​പ്ര​തി വ​ർ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ല്ലാ​തെ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി. രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ​യും ത​സ്തി​ക​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​തും, ഉ​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ മ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യ​തു​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.

    സ​മീ​പ കാ​ല​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി പ​നി​ക്കാ​ലം​കൂ​ടി​യാ​യ​തോ​ടെ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കു​ത്ത​നെ കൂ​ടി. ജൂ​ലൈ​യി​ൽ 30,208 പേ​രാ​ണ് പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് എ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​മാ​സം 17 വ​രെ മാ​ത്രം 16,300 ഓ​ളം പേ​രാ​ണ് പ​നി​ക്ക് മാ​ത്രം ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​ത്. വി​വി​ധ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധി​ച്ച് ശ​രാ​ശ​രി 500ലേ​റെ പേ​രെ​യാ​ണ് ഒ​രു ദി​വ​സം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ​യും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ജോ​ലി ഭാ​ര​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു ന​ഴ്സ് അ​മ്പ​തും നൂ​റും വ​രെ രോ​ഗി​ക​ളെ വ​രെ പ​രി​ച​രി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​ല​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ കു​റ​വും ഏ​റെ​യു​ണ്ട്. സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഇ​ൻ​ഫെ​ക്ഷ​ൻ ഡി​സീ​സ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. 1961ൽ ​നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ്റ്റാ​ഫ് പാ​റ്റേ​ൺ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ല ത​സ്തി​ക​ക​ളും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യി മൂ​വാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി സ്ഥി​രം ത​സ്തി​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റി ബ്ലോ​ക്കി​ൽ പോ​ലും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് സ്ഥി​രം ന​ഴ്സി​ങ് ത​സ്തി​ക​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

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    TAGS:feverHealth DepartmentKozhikode Medical Collegestaff shortage
    News Summary - There are no staff in calicut medical college
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