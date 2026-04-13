    Kerala
    Posted On
    date_range 13 April 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 13 April 2026 6:16 AM IST

    അന്ന് മന്ത്രിക്ക്, ഇപ്പോൾ നിധിന്

    അന്ന് മന്ത്രിക്ക്, ഇപ്പോൾ നിധിന്
    ക​ണ്ണൂ​ർ: പു​രോ​ഗ​മ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഈ​റ്റി​ല്ല​മെ​ന്ന് ഊ​റ്റം കൊ​ള്ളു​മ്പോ​ഴും ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ലെ ജാ​തീ​യ ബോ​ധ​ത്തി​ന് അ​റു​തി​യി​ല്ല. ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​പി​ക്കു നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​യി​ത്തം ആ​രും മ​റ​ന്നി​ല്ല. ര​ണ്ട​ര​വ​ർ​ഷം​മു​മ്പ് പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ ശ്രീ​ന​മ്പ്യാ​ത്ത​റ കൊ​വ്വ​ൽ ശി​വ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പ​ന്ത​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു ആ ​സം​ഭ​വം.

    ഇ​വി​ടു​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​പൂ​ജാ​രി വി​ള​ക്കു​മാ​യി മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നേ​രെ​വ​ന്നു. മ​ന്ത്രി​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ന​ൽ​കാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹ​മ​ത് നി​ല​ത്തു​വെ​ച്ചു. സ​ഹ​പൂ​ജാ​രി​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു വി​ള​ക്കു ന​ൽ​കു​ക​യും മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​ല​ത്തു​വെ​ച്ചു ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. താ​ൻ പി​ന്നാ​ക്ക ജാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് വി​വേ​ച​നം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​ത​ന്നെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​യി. പ​രാ​തി​യൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ അ​ത​വി​ടെ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ നി​തി​ൻ​രാ​ജി​ന്റെ മ​ര​ണം ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന​ത്. പി​ന്നാ​ക്ക ജാ​തി​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് ക​ടു​ത്ത വി​വേ​ച​നം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. നി​തി​ന്റെ പി​താ​വി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ബി.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വ​കു​പ്പ് 108 പ്ര​കാ​രം (ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​പ്രേ​ര​ണ) കേ​സെ​ടു​ത്ത​തി​നു പു​റ​മെ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ പീ​ഡ​ന നി​രോ​ധ​ന​നി​യ​മ വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​ര​വും കേ​സെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ പീ​ഡ​ന നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മം ചു​മ​ത്താ​ൻ പൊ​തു​വെ പൊ​ലീ​സ് വി​സ്സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു​​വെ​ന്നാ​ണ് ദ​ലി​ത് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ​രാ​തി.

    ക​റു​ത്ത നി​റ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ, ജാ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ, മു​സ്‍ലി​മാ​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​പ​ഹാ​സ്യം സ​ഹി​ക്ക​വ​യ്യാ​തെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​വും പു​രോ​ഗ​മ​ന​പ​ര​മെ​ന്നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി-​യു​വ​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പു​ന​രാ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ മു​ൻ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു​തോ​മ​സ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    എം.​കെ. റാ​മു​മാ​ർ​ക്കും സം​ഗീ​ത ന​മ്പ്യാ​ർ​മാ​ർ​ക്കും അ​ല്ലാ​തെ ആ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ​ഠി​ക്കാ​നും ജീ​വി​ക്കാ​നും സ്വാ​ത​ന്ത്യ്ര​മു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു.

    TAGS:educationStudent DeathMedical Collgecast discriminationkannur
    News Summary - Then for the minister, now for Nidhi
    Similar News
    Next Story
