മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പോയ വേദി തകർന്ന് വീണു; മൂന്ന് പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്ക്

മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പോയ വേദി തകർന്ന് വീണു; മൂന്ന് പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്ക്text_fields
ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനതല വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദി തകർന്നുവീണ് മൂന്ന് പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇടുക്കി തേക്കടിയിലാണ് സംഭവം. വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ശേഷമാണ് താത്കാലികമായി നിർമിച്ച പന്തൽ തകർന്നത്. പരിക്കേറ്റ പൊലീസുകാരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം.
പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് അതിഥികളും മറ്റുള്ളവരും വേദിയിൽനിന്ന് മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ആളുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച വന്യജീവി വാരാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പീരുമേട്, പൂഞ്ഞാർ എം.എൽ.എ.മാർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, പ്രദേശവാസികളായ ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എട്ടു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് പരിപാടി. ചടങ്ങിന് ശേഷം ആളുകൾ മടങ്ങിയതിനാലും അപകടസമയത്ത് പന്തലിനുള്ളിൽ അധികമാരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. മന്ത്രിയടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ വേദിയിൽനിന്ന് മടങ്ങി ഏകദേശം ഒരുമണിക്കൂറിനുശേഷമാണ് സംഭവം.
കട്ടപ്പനയിലെ ഒരു ഏജൻസിയാണ് ആ താത്കാലിക പന്തൽ നിർമിച്ചത്. തേക്കടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേഖലയിലാണ് വേദിയൊരുക്കിയത്. ശക്തമായ കാറ്റോ മറ്റ് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയോ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിർമാണത്തിലെ അപാകതയാണ് വേദി തകരാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് ഇതിൽനിന്ന് വ്യക്തമാണ്.
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