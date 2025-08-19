Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 19 Aug 2025 11:17 PM IST
    date_range 19 Aug 2025 11:17 PM IST

    ജിമ്മിൽ മോഷണം; ബിഗ് ബോസ് താരം ജിന്‍റോക്കെതിരെ കേസ്

    ജിമ്മിൽ മോഷണം; ബിഗ് ബോസ് താരം ജിന്‍റോക്കെതിരെ കേസ്
    കൊച്ചി: ജിമ്മിൽനിന്ന്​ പണവും വിലപ്പെട്ട രേഖകളും മോഷ്ടിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ബിഗ് ബോസ് താരം ജിന്‍റോക്കെതിരെ പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വ്യാജ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് അകത്തുകടന്ന് ജിമ്മിലെ സി.സി.ടി.വി കാമറകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും 10,000 രൂപയും രേഖകളും മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്​തെന്നാണ് ജിന്‍റോ ഉടമയായ ജിം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന യുവതി പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നത്. സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും പരാതിക്കൊപ്പം നൽകി. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ച രണ്ടോടെ വെണ്ണലയിലെ ജിമ്മിലാണ്​ സംഭവം.

    ഇതിനുമുമ്പും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ ജിന്‍റോക്കെതിരെ പീഡനത്തിന്​ ഉൾപ്പെടെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ആറിലെ വിജയിയാണ്​ ജിന്‍റോ.

    TAGS:Kerala Policebigg bossJintoTheft Case
