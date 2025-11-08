Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമോൻസൺ മാവുങ്കലിന്‍റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 9:55 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 9:55 PM IST

    മോൻസൺ മാവുങ്കലിന്‍റെ വാടകവീട്ടിലെ മോഷണം കെട്ടുകഥയെന്ന്​

    text_fields
    bookmark_border
    മോൻസൺ മാവുങ്കലിന്‍റെ വാടകവീട്ടിലെ മോഷണം കെട്ടുകഥയെന്ന്​
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ്​ കേസ് പ്രതി മോൻസൺ മാവുങ്കലിന്‍റെ വാടകവീട്ടിൽനിന്ന്​ 20 കോടിയുടെ വസ്തുക്കൾ മോഷണംപോയെന്ന പരാതി കെട്ടുകഥയെന്ന നിഗമനത്തിൽ ​പൊലീസ്​. വീട്​ ഒഴിയുന്നത്​ വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ്​ ഇതെന്ന്​ പൊലീസ്​ സംശയിക്കുന്നു.

    എറണാകുളം കലൂരിലെ വീട്ടിൽനിന്ന്​ കോടികളുടെ വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു പരാതി. തട്ടിപ്പ് വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വീട്​ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്‍റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഒരു ദിവസത്തെ പരോളിലിറങ്ങിയ പ്രതിയുമായി പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് 20 കോടിയുടെ വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയതെന്ന്​​ ഇയാളുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞത്​.

    സി.സി ടി.വി പൊളിച്ചുമാറ്റിയ നിലയിലാണ്​. വീടിന്‍റെ ഉടമസ്ഥർ നോർത്ത് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ്​ മോൻസന്‍റെ അഭിഭാഷകൻ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല. മോൻസൺ മാവുങ്കൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് മുഖേനയും പരാതി നൽകുമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Monson MavunkalTheft Case
    News Summary - theft at Monson Mavunkal's house is fake says Police
    Similar News
    Next Story
    X