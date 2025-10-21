Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനാടക നടൻ വേദിയില്‍...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:40 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:40 PM IST

    നാടക നടൻ വേദിയില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ്​ മരിച്ചു; സംഭവം ‘വാർത്ത’ എന്ന നാടകം അരങ്ങിൽ അവതരിപ്പിക്കവേ

    text_fields
    bookmark_border
    Lagesh Raghavan
    cancel
    camera_alt

    പുതുവന ലഗേഷ്​ രാഘവന്‍ വേദിയില്‍

    Listen to this Article

    അമ്പലപ്പുഴ: നാടകനടൻ ചമ്പക്കുളം വൈശ്യംഭാഗം പുതുവന ലഗേഷ്​ രാഘവന്‍ (​62) വേദിയില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ്​ മരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കൊല്ലം അഞ്ചാലുമ്മൂട്ടിൽ, അമ്പലപ്പുഴ അക്ഷരജ്വാലയുടെ ‘വാർത്ത’ എന്ന നാടകം അരങ്ങിൽ അവതരിപ്പിക്കവേയാണ്​ കുഴഞ്ഞുവീണത്.

    20 വർഷമായി മലയാള പ്രഫഷനൽ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചുവരുകയാണ്​. പൊലീസ് വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നതിനിടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. വിരമിച്ച ശേഷം മുഴുസമയവും പ്രഫഷനൽ നാടകത്തിൽ ചുവടുറപ്പിച്ചു.

    രണ്ടു വർഷമായി പത്മശ്രീ തിലകന്റെ അക്ഷരജ്വാലയിൽ അഭിനയിച്ചു വരുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ: രാജലക്ഷ്മി. മക്കൾ: ഐശ്വര്യ, അമൽ. മരുമകൻ: അനന്തു. സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച രണ്ടിന് വീട്ടുവളപ്പിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:theaterDrama ArtistcollapsesLatest News
    News Summary - Theater actor collapses on stage and dies
    Similar News
    Next Story
    X