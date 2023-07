cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തളിപ്പറമ്പ്: പോക്സോ കേസിൽ യുവാവ് മൂന്നാമതും അറസ്റ്റിലായി. തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട സ്വദേശി എസ്.എസ്. ജിതേഷ് (23) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. സോഷ്യൽ മീഡിയവഴി പരിചയപ്പെട്ട ആന്തൂർ നഗരസഭ പരിധിയിലെ പതിനഞ്ചുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ 2022 ജനുവരിയിലാണ് ജിതേഷിനെ പൊലീസ് ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്.

ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി ഇതേ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനാണ് 2022 ഒക്ടോബറിൽ അറസ്റ്റിലായത്. ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്തു ദിവസം മുമ്പ് മാതാവ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ജിതേഷ് വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായത്. അന്വേഷണത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുമായി ജിതേഷ് മൈസൂരിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ തളിപ്പറമ്പ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ.വി. ദിനേഷും സംഘവും ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

News Summary -

The youth was arrested for the third time in the POCSO case