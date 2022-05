മർദനമേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തിരുനെല്ലി: മർദനമേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആദിവാസി യുവാവ് മരിച്ചു.​ തിരുനെല്ലി കാളങ്കോട് കോളനിയിലെ മാരയുടെ മകന്‍ ബിനു (32) ആണ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ വച്ച് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയില്‍ ബന്ധുക്കളും അയല്‍വാസികളുമായ ചിലരുമായുണ്ടായ വാക്കുതര്‍ക്കത്തിനിടെ മര്‍ദനമേറ്റ ബിനുവിനെ കോളനിക്കാര്‍ അപ്പപ്പാറ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്‍കിയ ശേഷം മാനന്തവാടി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികില്‍ത്സക്കായി കോഴിക്കോട്‌ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചര മണിയോടെയാണ് ബിനു മരണപ്പെട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോളനിവാസികളായ മൂന്നു പേരെ തിരുനെല്ലി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

The young man, who was being treated for torture, died