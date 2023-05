പൊലീസിനെ ഭയന്നോടിയ യുവാവ് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണുമരിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാസർകോട്: എണ്ണപ്പാറയിൽ യുവാവ് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു. താഴന്നൂർ കുഴിക്കോൽ സ്വദേശി വിഷ്ണു (24) ആണ് മരിച്ചത്. പൊലീസിനെ കണ്ട് ഭയന്നോടിയപ്പോൾ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീഴുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർധരാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. എണ്ണപ്പാറയിൽ നടന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടയിൽ പണംവെച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചൂതാട്ടം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് അവിടെ പൊലീസ് എത്തുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് എത്തിയതോടെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ചിതറി ഓടി. കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവേളയിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ പൊട്ടണക്കിണറ്റിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. Show Full Article

The young man fell into the well and died