ലോറി ചക്രം ഊരിത്തെറിച്ച് പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീ മരിച്ചു

cancel camera_alt ക​ല്യാ​ണി​ക്കു​ട്ടി​യ​മ്മ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊയിലാണ്ടി: ദേശീയപാത നിർമാണപ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന വഗാഡ് കമ്പനിയുടെ ടോറസ് ലോറിയുടെ ചക്രം ഊരിത്തെറിച്ച് പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീ മരിച്ചു. നടേരി മരതൂർ തെക്കെ മഠം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ (70) ആണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ വ്യാഴാഴ്ച മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12ഓടെ മുത്താമ്പി റോഡിൽ നായാടൻ പുഴക്കു സമീപത്തായിരുന്നു അപകടം. പരേതനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പീശന്റെ ഭാര്യയാണ്. മകൻ: രാജ് കുമാർ. മരുമകൾ: ശ്രീജ. സഹോദരങ്ങൾ: തങ്കമണി, രാധാകൃഷ്ണൻ, വസന്ത, രവീന്ദ്രൻ. Show Full Article

News Summary -

The woman died after the wheel of the lorry came off