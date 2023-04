വൈറ്റില-കാക്കനാട് റൂട്ടിലും ജല മെട്രോ കുതിപ്പ് തുടങ്ങി

cancel camera_alt വൈറ്റില-കാക്കനാട് റൂട്ടിൽ ആരംഭിച്ച ജല മെട്രോ സർവിസ് ആസ്വദിക്കുന്നവർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: ഹൈ​കോ​ർ​ട്ട്-​വൈ​പ്പി​ൻ റൂ​ട്ടി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വൈ​റ്റി​ല-​കാ​ക്ക​നാ​ട് ജ​ല​പാ​ത​യി​ലും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച് ജ​ല മെ​ട്രോ.ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ലേ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം 6559 പേ​രാ​ണ് ജ​ല മെ​ട്രോ​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. 7039 പേ​രാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം ദി​ന​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ ലി​മി​റ്റ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലോ​ക്നാ​ഥ് ബെ​ഹ്റ, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ എ​ൻ.​എ​സ്.​കെ. ഉ​മേ​ഷ്, സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ. ​സേ​തു​രാ​മ​ൻ, ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് സി.​ഇ.​ഒ സു​ശാ​ന്ത് കു​രു​ന്തി​ൽ, സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി സി.​ഇ. മ​നോ​ജ് നാ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡോ.​സി​ജു വി​ജ​യ​ൻ, സൗ​മ്യ അ​യ്യ​ർ എ​ന്നീ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കാ​ണ് ആ​ദ്യ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​രു​വ​രും വീ​ൽ​ചെ​യ​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. എ​ട്ടു​മ​ണി​ക്കാ​ണ് വൈ​റ്റി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 11വ​രെ​യും വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മു​ത​ൽ ഏ​ഴു​വ​രെ​യു​മാ​ണ് ഈ ​റൂ​ട്ടി​ലെ സ​ർ​വി​സ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ് രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കീ​ട്ടു​മാ​യി മൂ​ന്ന് സ​ർ​വി​സ്​ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്രാ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് സ്ഥി​ര​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ല​ക്ട​റു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ച്ച് ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കൊ​ച്ചി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ജ​ല മെ​ട്രോ വ​ലി​യ​രീ​തി​യി​ൽ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ എ​ൻ.​എ​സ്.​കെ. ഉ​മേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ക്ക​നാ​ട് ജ​ല മെ​ട്രോ ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് ഫീ​ഡ​ർ ഓ​ട്ടോ, കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

The water Metro has also started running on the Vytila-Kakkanad route