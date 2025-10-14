Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 8:53 AM IST

    വിശ്വാസ സംരക്ഷണയാത്രക്ക് ഇന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് തുടക്കമാകും

    വിശ്വാസ സംരക്ഷണയാത്രക്ക് ഇന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് തുടക്കമാകും
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​കൊ​ള്ള​യ്ക്കും വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന​ക്കു​മെ​തി​രെ കെ.​പി.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘വി​ശ്വാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ യാ​ത്ര’​ക്ക് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​സ​ർ​കോ​ട് മു​ത​ൽ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ​വ​രെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10 ന് ​കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ സ്വീ​ക​ര​ണം കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ എം.​പി​യും ഇ​രി​ട്ടി​യി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. സ​ണ്ണി​ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. 15ന് ​രാ​വി​ലെ 11ന് ​ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ലെ സ്വീ​ക​ര​ണം കെ.​പി.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. വൈ​കീ​ട്ട് യാ​ത്ര കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ടി​വാ​ര​ത്തെ​ത്തും. 3.15ന് ​താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ലി​ന് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി കെ.​പി.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. 5.30ന് ​മു​ത​ല​ക്കു​ള​ത്ത് ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വ് പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

