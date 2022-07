cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ആലപ്പുഴ: തൊഴിലാളിക്ക്​ ജോലി കൊടുക്കണമെന്ന്​ ആവശ്യപ്പെട്ട്​ ആലപ്പുഴ ബസ്​സ്​റ്റാൻഡിൽ 'അംബികേശ്വരി' സ്വകാര്യബസിന്‍റെ സർവിസ്​ തടഞ്ഞ്​ 'കൊടികുത്തി' സമരം നടത്തിയ സി.ഐ.ടി.യുവിന്‍റെ വിഡിയോ വൈറൽ. ബസ്​ മുതലാളിമാരെ വെല്ലുവിളിച്ച്​ സി.​ഐ.ടി.യു പ്രാദേശിക നേതാവ്​ റജീബ്​ അലിയുടെ പ്രസംഗമാണ്​ വൈറലായത്​.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച വിഡിയോയിൽ പറയുന്നതിന്‍റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ: ''തൊഴിലാളികൾക്കും സി.ഐ.ടി.യു എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെയും നേരെ ഏതെങ്കിലും മുതലാളിമാർ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ കാണിക്കാമെന്ന്​ വിചാരിച്ചാൽ അതിന്​ ഇതായിരിക്കും നടപടി. കേരളത്തിലെ അല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലാളി സംഘടനയാണ്​​ സി.ഐ.ടി.യു. പ്രൈവറ്റ്​ ബസ്​ മാത്രമല്ല, സി.ഐ.ടി.യു കൂടു​മ്പോൾ കടലുപോലെ. തിരമാലകൾ പോലെ ഞങ്ങൾ ഒന്നാകും. ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുതലാളിയുടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ പരിഹരിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട്​, ന്യായമായ തൊഴിലാളിയുടെ പ്രശ്നവും തൊഴിലും ​കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം​ ഈ വണ്ടിയിൽനിന്ന്​ കൊടിയിറക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊടി ഇവിടെ കിടക്കും''.

Show Full Article

News Summary -

The viral video of CITU Leader speech by blocking the service of 'Ambigeshwari' bus