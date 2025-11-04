Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 11:51 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 11:51 PM IST

    പി.എം ശ്രീ ഒപ്പിട്ടതിന്​ പിന്നാലെ തടഞ്ഞുവെച്ച ഫണ്ടിൽ 92.41 കോടി വിട്ടുനൽകി കേന്ദ്രം

    അനുവദിച്ചത് 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദ്യ ഗഡു
    പി.എം ശ്രീ ഒപ്പിട്ടതിന്​ പിന്നാലെ തടഞ്ഞുവെച്ച ഫണ്ടിൽ 92.41 കോടി വിട്ടുനൽകി കേന്ദ്രം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പി.​എം ശ്രീ ​ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ സ​മ​ഗ്ര​ശി​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച ഫ​ണ്ടി​ലെ ആ​ദ്യ​ഗ​ഡു അ​നു​വ​ദി​ച്ച്​ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ. 92.41 കോ​ടി​യാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. 2025-26 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ ഗ​ഡു​വാ​ണി​ത്‌. കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ള്ള ഫ​ണ്ട്​ ഉ​ട​ൻ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം 456 കോ​ടി​യാ​ണ്‌ സ​മ​ഗ്ര​ശി​ക്ഷ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​ത​മാ​യി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത്‌. റെ​ക്ക​റി​ങ്​ ഫ​ണ്ട്​ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ 92.4 കോ​ടി ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ, യൂ​നി​ഫോം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഫ​ണ്ട്, ശ​മ്പ​ളം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള​താ​ണ് റെ​ക്ക​റി​ങ്​ ഫ​ണ്ട്. 109 കോ​ടി​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​ഗ​ഡു ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 17.6 കോ​ടി ഈ​യാ​ഴ്‌​ച ത​ന്നെ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്‌ കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭി​ച്ച തു​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​സ്ത​ക​ത്തി​നും യൂ​നി​ഫോ​മി​നും സം​സ്ഥാ​നം ചെ​ല​വാ​ക്കി​യ ഒ​രു വി​ഹി​തം ന​ൽ​കും. ഒ​പ്പം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​നും വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​സ്.​എ​സ്.​കെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്​ വ​ൻ വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ അ​ട​ങ്ങി​യ ക​രാ​റാ​ണ്​ പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സി.​പി.​ഐ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സ​ർ​ക്കാ​റി​ലും മു​ന്ന​ണി​യി​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക​ടു​ത്ത സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക​രാ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഏ​ഴം​ഗ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഉ​പ​സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നും അ​തു​വ​രെ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ ക​ത്ത്​ വ​ഴി അ​റി​യി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ത്ത്​ ഇ​തു​വ​രെ കേ​​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല. ക​ത്ത​യ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    TAGS:Kerala GovtUnion governmentPM SHRILatest News
    News Summary - The union government released Rs 92.41 crore in funds that were blocked after PM Shri's signature.
