    Posted On
    date_range 30 May 2026 3:43 PM IST
    Updated On
    date_range 30 May 2026 3:43 PM IST

    സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ ഒമ്പത് മുതൽ ട്രോളിങ് നിരോധനം

    52 ദിവസമാണ് ട്രോളിങ് നിരോധനം
    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ ഒമ്പത് മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെ ട്രോളിങ് നിരോധനം. 52 ദിവസമാണ് ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരമ്പരാഗത മത്സ‍്യ ബന്ധനബോട്ടുകളെ നിരോധനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനധികൃത മത്സ‍്യബന്ധനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

    അതേ സമയം സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ‍്യത. എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ‍്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ‍്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. മണിക്കൂറിൽ 64 മുതൽ 115 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കും. അതേ സമയം കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ജൂൺ മൂന്ന് വരെ യെല്ലോ അലർട്ട് നിലനിൽക്കും. നാളെ കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    TAGS:fishingtrawling banKerala
    News Summary - The trawling ban will be implemented in the state from June 9
