cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: പഞ്ചായത്ത്​ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവും ഓൺലൈനാക്കി ഉത്തരവിറങ്ങി. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് 2017ൽ സർക്കാർ വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നഗരസഭ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം ഓൺലൈനാക്കിയിട്ടും പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല. കേരള പഞ്ചായത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ (കെ.പി.ഇ.എഫ്​) കേസ്​ നൽകിയ ശേഷമാണ് നടപടികൾക്ക് വേഗം കൈവരിച്ചത്​. സ്ഥലംമാറ്റം ഓൺലൈനാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ സർക്കുലർ ഇറക്കി. ഇതോടെ, സ്ഥലംമാറ്റത്തിലെ ബാഹ്യഇടപെടൽ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. Show Full Article

The Transfer of panchayat employees has also been made online