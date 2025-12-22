Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപത്തനംതിട്ട...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 9:40 AM IST

    പത്തനംതിട്ട വടശ്ശേരിക്കരയിൽ ഭീതി പടർത്തിയ കടുവ കെണിയിൽ വീണു

    text_fields
    bookmark_border
    tiger
    cancel
    Listen to this Article

    പത്തനംതിട്ട: വടശ്ശേരിക്കര കുമ്പളത്താമണ്ണിൽ ഭീതി പടർത്തിയ കടുവ കെണിയിൽ വീണു. വനം വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിലാണ് വലിയ കടുവ കുടുങ്ങിയത്. വനമേഖലയോട് ചേർന്നാണ് കൂട് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കടുവയെ ഉൾവനത്തിൽ തുറന്നുവിടാനാണ് വനം വകുപ്പിന്‍റെ തീരുമാനം.

    ഞായറാഴ്ച പട്ടാപ്പകൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ ക​ടു​വ ജം​ഗി​ള്‍ ഫാ​മി​ലെ വ​ള​ര്‍ത്ത് ആ​ടു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നി​നെ കൊ​ന്നിരുന്നു. ഇന്നലെ രാ​വി​ലെ 10.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ ഫാ​മി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍ തീ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടു നി​ന്ന ആ​ടി​നെ​യാ​ണ് ക​ടു​വ പി​ടി​ച്ചു​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    ത​ന്റെ ത​ല​ക്ക് മീ​തെ കൂ​ടി ക​ടു​വ ചാ​ടി വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞത്. ആ​ടി​നെ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തു ക​ണ്ട് പി​ന്നാ​ലെ ഓ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ബ​ഹ​ളം വ​ച്ച് ആ​ളു​ക​ളെ കൂ​ട്ടി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ടു​വ കാ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു.

    റെ​യ്‌​സ​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഫാ​മി​ല്‍ നി​ന്ന് മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​മ്പ് പോ​ത്തി​നെ ക​ടു​വ കൊ​ന്നി​രു​ന്നു. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ വ​ന​പാ​ല​ക​രു​ടെ കൂ​ടി സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ള്‍ കാ​ട്ടി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി ആ​ടി​ന്റെ ജ​ഡം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഒ​രു ഭാ​ഗം ഭ​ക്ഷി​ച്ച​ ശേ​ഷം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രുന്നു.

    ഇ​തു തേ​ടി ക​ടു​വ വീ​ണ്ടും എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത മു​ന്നി​ല്‍ക​ണ്ട് ജ​ഡാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് സ​മീ​പ​ത്തു നേ​ര​ത്തെ സ്ഥാ​പി​ച്ച കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ല്‍ വ​ച്ചിരുന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ നി​ന്ന് വ​ള​ര്‍ത്തു നാ​യ​യെ ക​ടു​വ പി​ടി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്നു. നേ​രം പു​ല​ര്‍ന്ന​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ അ​ന്നും ക​ടു​വ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. വീ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ക​ണ്‍മു​മ്പി​ല്‍നി​ന്നു നാ​യ​യെ പി​ടി​ച്ചു ക​ടു​വ കാ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് മ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ജനവാസമേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ കടുവയെ കൂടുവെച്ച് പിടികൂടണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TigervadasserikkaraWild animalLatest News
    News Summary - The tiger that spread terror in Vadasserikkara, Pathanamthitta, fell into a trap.
    Similar News
    Next Story
    X