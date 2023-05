ലഹരി വിരുദ്ധ കാമ്പയിൽ മൂന്നാം ഘട്ടം ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം: ല​​ഹ​​രി വി​​രു​​ദ്ധ കാ​​മ്പ​​യി​​നി​​ന്റെ മൂ​​ന്നാം ഘ​​ട്ടം ജൂ​​ണ്‍ ഒ​​ന്നി​​ന്​ ആ​​രം​​ഭി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് സ്‌​കൂ​ള്‍ തു​റ​ക്ക​ല്‍ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ നിർദേശം. എ​​ല്ലാ വി​​ദ്യാ​​ല​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും പ്ര​​ത്യേ​​ക ല​​ഹ​​രി​​വി​​രു​​ദ്ധ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം ചെ​​യ്യ​​ണം. ഓ​​രോ മാ​​സ​​വും ചെ​​യ്യേ​​ണ്ട പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ മു​​ന്‍കൂ​​ട്ടി ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം ചെ​​യ്ത് മാ​​ര്‍ഗ​​രേ​​ഖ​​യാ​​യി എ​​ല്ലാ വി​​ദ്യാ​​ല​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും എ​​ത്തി​​ക്ക​​ണം. പി.​​ടി.​​എ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റ്​ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​നും പ്ര​​ധാ​​ന അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​ന്‍ ക​​ണ്‍വീ​​ന​​റു​​മാ​​യി രൂ​​പ​​വ​​ത്​​​ക​​രി​​ച്ച സ്‌​​കൂ​​ള്‍ത​​ല ജ​​ന​​ജാ​​ഗ്ര​​ത സ​​മി​​തി ഓ​​രോ വി​​ദ്യാ​​ല​​യ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ത​​ക​​ള്‍ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ച് ത​​ന​​ത് പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ ന​​ട​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്ത​​ണം. സ്‌​​കൂ​​ള്‍ പ​​രി​​സ​​ര​​ത്ത് ല​​ഹ​​രി പ​​ദാ​​ർ​​ഥ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​വും വി​​ല്‍പ​​ന​​യും ന​​ട​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്ക​​ണം. എ​​ക്‌​​സൈ​​സും പൊ​​ലീ​​സും ക​​ട​​ക​​ളി​​ലും മ​​റ്റും പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന ന​​ട​​ത്തി ഇ​​ക്കാ​​ര്യം ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്ക​​ണം.

The third phase of anti-drug campaign will start from June 1