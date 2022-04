മുല്ലപ്പെരിയാർ മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം, സമിതിയിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ കൂടി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: മുല്ലപ്പെരിയാർ മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകി സുപ്രീംകോടതി. ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നത് വരെ അണക്കെട്ടിന്‍റെ സുരക്ഷാ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ അധികാരങ്ങളും മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് കോടതി നൽകി. കൂടുതൽ അധികാരം ലഭിച്ചതോടെ അണക്കെട്ടിന്‍റെ റൂൾ കർവ് സംബന്ധിച്ച് ഇനി മുതൽ മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. എത്ര അടി വെള്ളം സൂക്ഷിക്കാം, എപ്പോൾ വെള്ളം തുറന്നുവിടണം അടക്കം സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കും. മുല്ലപ്പെരിയാർ മേൽനോട്ട സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനും സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനിച്ചു. കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ഓരോ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മേൽനോട്ട സമിതി ശക്തപ്പെടുത്താനും കോടതി തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ, മേൽനോട്ട സമിതി അധ്യക്ഷനെ അടക്കം മാറ്റണമെന്ന കേരളത്തിന്‍റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തകർന്നാൽ മഹാദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്നും മേൽനോട്ട സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും പുതിയ അണക്കെട്ട് പണിയണമെന്നും കേരളം സുപ്രീംകോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു. മേഖലയിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മഴ പെയ്യുന്നതിലെ മാറ്റങ്ങളും മാറിയ സാഹചര്യമാണ്. അവസാനമായി അണക്കെട്ടിന്‍റെ സുരക്ഷ വിലയിരുത്തിയത് 2011-12ലാണ്. 10 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കേണ്ടതിനാൽ 2022ൽ പരിശോധന അനിവാര്യമാണ്. കേരളം നിർദേശിച്ച ജലനിരപ്പ് അംഗീകരിച്ചാലും തമിഴ്നാടിന്‍റെ ജല ആവശ്യം നിറവേറും. അവരുടെ ആവശ്യത്തിലും അണക്കെട്ടിന്‍റെ സുരക്ഷയിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്ത നടപടിയാണ് കേരളം തേടുന്നത്. 140 അടിയാണ് നിലനിർത്തേണ്ട ശരിയായ ജലനിരപ്പ്. 142 പരമാവധി പോകാവുന്ന അളവാണ്. മേൽനോട്ട സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് കേരള- തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഓരോ സാങ്കേതിക അംഗങ്ങളെ അതിലുൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തേനി, ഇടുക്കി ജില്ല കലക്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. സുരക്ഷയാണ് പ്രധാന വിഷയം. പുതിയ അണക്കെട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിലും തമിഴ്നാട് എതിർക്കുകയാണ്. അണക്കെട്ട് ബലപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾക്കാണ് തമിഴ്നാട് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. അതുവഴി ജലനിരപ്പ് ഉയർത്താനാണ് ശ്രമം. ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം നിർണയിക്കണം. റൂൾ കർവ് തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നിശ്ചയിക്കാനാകൂ. അർധരാത്രി പെട്ടെന്ന് തുറന്നത് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയെന്നും കേരളം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മുല്ലപ്പെരിയാർ മേൽനോട്ട സമിതിക്ക് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ഡാം സുരക്ഷ അതോറിറ്റി നിയമം പാസായ സാഹചര്യത്തിൽ അതോറിറ്റി നിലവിൽ വരുമെന്നുമായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ദേശീയ ഡാം സുരക്ഷ അതോറിറ്റി പ്രവർത്തന സജ്ജമാകാൻ ഒരു വർഷമെടുക്കുമെന്നും അതുവരെ മുല്ലപ്പെരിയാർ മേൽനോട്ട സമിതി തുടരട്ടെ എന്നും കേന്ദ്രം സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. Show Full Article

